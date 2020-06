Un diputado chileno propuso trasladar a enfermos de coronavirus a la Argentina

Chile atraviesa horas críticas por la cantidad de contagios y muertos a causa del coronavirus. El total de infectados ascendió a 179.436, mientras que los fallecidos a 3.362. El temor al colapso sanitario hace que muchos políticos piensen en distintos planes para hacerle frente al difícil momento.

Uno de ellos es el diputado oficialista Andrés Celis Montt, del partido Renovación Nacional, que propuso el traslado de pacientes con Covid-19 hacia la Argentina . “Un traslado a Mendoza o a Buenos Aires es mucho más económico que uno a Magallanes”, dijo en diálogo con el programa “Uno nunca sabe», de MDZ Radio.

El político comentó que el plan lo tomó del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira. “Él no veía con malos ojos, frente al colapso que avizoraba a fines de junio, que en vez de trasladar a pacientes críticos con COVID-19 desde Santiago a Magallanes o a Concepción, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina , aprovechando que ustedes están con una cuarentena total. Como ustedes hoy no están tan saturados, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, que estamos falto de aquello, y posteriormente, ojalá no ocurra, que pudiese haber un aumento de contagiados, ustedes utilizar la infraestructura nuestra», comenzó.

«Cuando nos expresó la idea (Regueira), nos dijo que había tenido conversaciones informales donde se podría contar con infraestructura. Informalmente se le planteó al ex ministro de Salud (de Chile. Jaime Mañalich dejó el cargo el sábado) y con el nuevo ministro pensamos planteárselo”, continuó.

Personal sanitario de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) e integrantes del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU (de naranja) llevan a un avión a un paciente crítico de COVID-19 el 11 de junio de 2020 en Santiago (Chile) (EFE/Alberto Valdés)

«El colapso en Chile no ha llegado al punto de tener que elegir a quién se le da una cama, pero sí ocurre que es común que a una persona mayor, de 80 años, que se le va a colocar un tubo en la tráquea, que es probable que no resista… Se les da a entender a los familiares que en vez de intervenirlo con un ventilador mecánico, se lo trate de una manera compasiva”, sostuvo Celis Montt.

Luego se lamentó porque en su país «faltan ventiladores, faltan camas críticas y especialistas”, al tiempo que dijo que el gobierno chileno se haría cargo de los costos de los traslados de los pacientes en caso de que viajen a Argentina.

“Un traslado a Mendoza o a Buenos Aires es más económico que a Magallanes. Aunque suene duro, el costo es igual o menor que lo que sale en Chile. Si se llegara a dar el momento de que hay un colapso absoluto en Chile, la voluntad la tendríamos. Cada país tiene que velar por lo suyo pero en Buenos Aires la ocupación es de 60%”, continuó el político.

Además detalló cómo se harían esos eventuales traslados de pacientes a la Argentina: “En un avión hércules de la Fuerza Aérea, que está capacitado. A esa persona se la encapsula y, posteriormente, es trasladada al centro hospitalario. Eso mismo, con las mismas condiciones y exigencias, podría hacerse con la provincia de Mendoza, San Juan o Buenos Aires porque las distancias son más cortas en algunos casos y la seguridad está garantizada”.

El traslado de un paciente en Chile (EFE/Alberto Valdés)

El diputado dijo también que la ocupación de camas “está al 98% en Santiago” e insistió en que “en Buenos Aires se podría contar con la infraestructura que se necesita. Informalmente se le planteó al ex ministro de Salud -repitió- y pienso planteárselo al nuevo ministro. Sería una idea de ayuda mutua”.

El Gobierno de Chile anunció este lunes que el presidente del país, Sebastián Piñera, decidió prorrogar por 90 días más el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el pasado 18 de marzo para hacer frente a la pandemia.

Esta figura ha permitido en este tiempo restringir reuniones en espacios públicos, limitar el tránsito y la locomoción, establecer cuarentenas y toques de queda y la participación de las Fuerzas Armadas en labores asistenciales.

Con el anuncio, se da continuidad por 90 días más a estas medidas en la lucha contra el coronavirus, cuya expansión sigue en alza en el país desde que el pasado de marzo se confirmara el primer caso y que está teniendo consecuencias de ámbito social, económico y político.