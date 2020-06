Regresan en estos días las actividades al aire libre y los trekking

Sobre las actividades en gimnasios, actividad que se habilito hace unos días en la provincia, recordó que “Tiene que haber una diferencia horaria entre el que egresa e ingresa para que no se acumule gente. Las edades son a partir de los 14 años, no menores. No están habilitadas las duchas y el ingreso al baño es de a uno, para que no haya contacto tampoco en esos lugares”.

En relación a los clubes deportivos, señaló que “pueden volver a sus espacios, haciendo las actividades adaptadas al protocolo. Es una primera instancia en la cual no tiene que haber contacto, se tiene que mantener el distanciamiento y evitar compartir elementos. Por ende, las disciplinas de conjunto no van a poder realizarse, pero sí utilizar productivamente sus horarios”.

Con respecto a los gimnasios públicos, explicó que “hasta el momento no están habilitados, porque están dispuestos para la emergencia sanitaria. La mayoría de los gimnasios están ocupados con actividades de Desarrollo Humano, incluso hasta los municipales están con actividades sanitarias”.

Finalmente, comentó que “los gimnasios públicos pueden ser un paso siguiente” e informó que “ya presentamos en el COE otro protocolo para que vuelvan todas las actividades al aire libre en general, todos los deportes, los que son de conjunto puedan ir a sus predios, a las canchas y puedan realizar sus entrenamientos, con los mismos protocolos de los gimnasios. Lo mismo con el deporte motor”.