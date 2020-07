Nueva sesión ordinaria

A instancias de un proyecto que fue presentado por los concejales del Bloque Forja, el Concejo Deliberante definirá si hace lugar a una suspensión por el término de noventa días del cobro de estacionamiento medido.

En el orden del día de los asuntos a tratar en la sesión de hoy, quedó establecido el tratamiento del proyecto elaborado por los concejales Miriam Mora, Walter Campos, Diego Lassalle y Javier Calisaya; por el cual se propone la suspensión por el término de noventa días, prorrogable por el mismo período, el cobro de tasas por uso de estacionamiento medido establecido por Ordenanza Municipal 3579/2016.

En el mismo proyecto se pide una prórroga por el término de 120 días de la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal 4011/2019, referida a la ampliación de la zona de aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido.

La sesión ordinaria está fijada para las 10.00 de este martes, donde también se tratará un proyecto del concejal Raúl von der Thusen (Partido Ciudadano), presidente del cuerpo legislativo, para instruir al Ejecutivo Municipal a implementar en la página web oficial del Municipio de Rio Grande (www.riogrande.gob.ar), el trámite digital para acceder a la Libreta Sanitaria, estableciendo que la autoridad de aplicación para implementar el sistema, será la Dirección de Inspección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Grande.

Además, a través del asunto 304, el edil propone la creación de un programa denominado “Un cesto de basura, por una ciudad más limpia”, siendo que los objetivos del programa serán convocar a las Juntas Vecinales para determinar la cantidad de vecinos que no tienen un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que no tengan un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que deseen cambiar o renovar su canasto de residuos y deseen adherir al programa, y colocar un canasto de residuos urbano domiciliario donde no se cumpla con la obligatoriedad del mismo, a costa del frentista.

Cuidados paliativos

La concejal Cintia Susñar impulsa un proyecto de ordenanza la creación del programa municipal de cuidados paliativos, donde los objetivos serán la detección y evaluación de las necesidades físicas, psicológicas, sociales, emocionales de las personas con enfermedad avanzada, progresiva a pesar de los tratamientos instituidos, incurable y potencialmente mortal a corto o mediano plazo, la promoción e implementación de estrategias interdisciplinarias de cuidado del paciente y su familia destinados a proporcionar bienestar y calidad de vida hasta el final de la vida, y el establecimiento de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos destinados a brindar alivio del dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca sufrimiento al paciente.

Cabe remarcar que por definición el Cuidado Paliativo es la asistencia activa y total, de los pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente no responde al tratamiento curativo. Sus conceptos son aplicables desde etapas precoces de la evolución de la enfermedad.

A través del asunto 285, la edil plantea la creación del programa municipal “Mujer Rural” de abordaje integral de las problemáticas de las mujeres rurales como servicios médicos, asistencia social, capacitación e información, donde el objetivo del programa será “promover el desarrollo integral de las mujeres que viven en el medio rural, visibilizar derechos y promover la equidad”.

En otro asunto, plantea implementar el régimen de Boleto Deportivo Gratuito para todos los jóvenes o adultos, a partir de los 14 años cumplidos, quienes practiquen deporte que este encuadrado en una federación formal de la ciudad y/o provincia, en el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Municipalidad de Río Grande.

El mismo será de aplicación al transporte colectivo en su alcance actual y en aquellas líneas o soluciones especiales a crear y/o concesionar en el futuro para cualquier zona del ejido municipal, además de establecerse que tendrán acceso todos los jóvenes y/o adultos deportistas que estén federados y cumplan con los requisitos de su federación, acrediten regularidad y sean socios activos en los clubes, al Boleto deportivo Gratuito.

Violencia familiar

A propuesta del concejal Diego Lassalle, se analizará en el recinto el proyecto que propone la creación en el ámbito de la ciudad de Río Grande del “Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia Familiar y de Género”, siendo que las funciones serán llevar el Registro de Violencia Familiar y de Género de las personas cuya inscripción se haya ordenado judicialmente, consignando lo siguiente: autos; juzgado que dispuso la condena; datos del victimario; naturaleza de los hechos; medidas adoptadas y sus resultados; sanciones impuestas y bajas ordenadas judicialmente, como así también articular con otras instituciones acciones tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre violencia familiar y de género.

Por su parte la concejal Mora, plantea para esta próxima sesión un proyecto de ordenanza por el cual propone crear el sistema de becas “+25’’ destinado a mujeres estudiantes mayores de 25 años, siendo que los beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las mujeres estudiantes mayores de 25 años, estudiantes de nivel primario, secundario o universitario y/o terciario, que por su situación socioeconómica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios académicos.

Asimismo se designa a la Dirección General de Educación Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social como responsable del Sistema de becas “+25”, y se plantea destina un monto de 400 U.F (unidades fiscales) por beneficiaria de manera mensual durante el ciclo lectivo (marzo-diciembre) cuya demostración será la entrega mensual del certificado de alumna regular.

También a propuesta de la concejal, presentará un proyecto de ordenanza por el cual plantea crear el sistema de becas “NAAM” (mujer madre) destinado a madres estudiantes hasta 25 años inclusive.

Calificación de residuos

El concejal Pablo Llancapani presentó un proyecto por el que instruye al Ejecutivo Municipal para que dentro del plazo de 90 días de promulgada la ordenanza proceda a realizar un estudio de caracterización cualitativo y cuantitativo de residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial, e industriales asimilables a domiciliarios de la ciudad de Río Grande.

Tendrá como objetivo identificar la cantidad de residuos sólidos urbanos generados en origen domiciliario, comercial e industrial asimilable a domiciliario, establecer porcentajes de los residuos totales generados y proporción de materiales recuperables, establecer los porcentajes de material orgánico disponible para tratamiento, entre otros.

En conjunto con la concejal Cintia Susñar, presentarán un proyecto de ordenanza respecto de la regulación específica de residuos de cigarrillos y colillas de cigarrillos, creándose el programa de reciclaje “Colillas que construyen”.