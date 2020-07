Multas a quienes permitan entrar sin tapabocas

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, aseguró que se intensificarán los controles en comercios para verificar que se cumpla con la obligatoriedad del uso de cubrebocas, entendiendo que se contempla además la clausura de locales comerciales que permitan el ingreso de personas sin los mismos. «No debemos relajarnos», afirmó, por lo menos es lo que se ve en la ciudad de Ushuaia, y la verdad es que vamos a ser estrictos «, señaló.

«Comentaba en una reunión de gabinete ayer que se ve, por lo menos en la ciudad de Ushuaia, que la gente ha relajado el tema del tapaboca y entra a un negocio sin él, y la verdad es que vamos a ser estrictos con esos controles», señaló la funcionaria.

Y remarcó: «Lamentablemente, aquel comerciante que permita que entre una persona sin el tapaboca, el local debe ser multado y hasta clausurado si esto no lo entendemos, porque es una situación compleja».

«Vuelvo a repetir: no solo nos cuidamos a nosotros, tenemos que cuidar a los demás. Hay que ser muy duros con esas personas que no entienden que no se trata de uno mismo sino de los demás».

La funcionaria sostuvo que «hay muchísima gente que ha cumplido no hay ninguna duda, sino no estaríamos en esta situación», enfatizando que «tenemos que seguir y no relajarnos, porque esto no pasó».