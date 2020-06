“La Ley Nacional prevé la imposibilidad de venta”

Así lo afirmó la secretaria de Cultura de la Provincia, Lucía Rossi ante el polémico aviso de venta de terrenos del ex Frigorico CAP. Esta área tomó contacto con la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, donde nunca autorizaron esa posible venta. Manifestó que “desde la inmobiliaria desconocen la publicación, pero vamos a realizar una investigación mucho más seria porque nosotros consideramos que la intención estuvo”.

La secretaria de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia Lucía Rossi se refirió por FM Aire Libre respecto de la posible venta de las tierras en donde se encuentra el ex frigorífico CAP para fines habitacionales, luego de que días pasados apareciera a través de distintas redes sociales una inmobiliaria ofreciendo terrenos justamente donde nació la ciudad de Río Grande. Cabe recordar que la ordenanza municipal 2597/2008 tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural de la ciudad de Río Grande y su ejido municipal, como así también el artículo 4 del Decreto Nacional 64/99, donde se encuentra ubicado el ex frigorífico CAP, que fue declarado monumento histórico nacional en el año 1999, por lo tanto no existe autorización oficial para ningún tipo de emprendimiento habitacional, ni comercial dentro del predio mencionado. En este sentido la funcionaria provincial manifestó que “esta Secretaría se comunicó de manera directa con la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, dependencia que hizo en el año 1999 la declaración de monumento histórico a todo el lugar en el que antiguamente funcionaba el CAP, donde la declaración fue realizada por una ley nacional, y esa Ley Nacional prevé la imposibilidad de venta de estos bienes protegidos, y para poder llevarse a cabo la venta, el propietario necesita realizar un permiso por así decirlo, que se presenta a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, en la que esta comisión decide si esto será posible o no”.

Por tal motivo indicó que “desde esta misma comisión nos explicaron que no solamente no emitieron un permiso, sino que tampoco hubo un requerimiento del mismo, o sea, en ningún momento el propietario se contacto con la Comisión Nacional de Patrimonio para pedir una autorización semejante”, sentenció Rossi. Asimismo sostuvo que “desde esta misma comisión, y desde la secretaria de Cultura de la provincia como intermediaria, se inició la investigación pertinente, porque la realidad es que en hechos concretos solo existió esta publicación de Facebook, por lo cual se está haciendo la investigación pertinente para comprobar la ilegalidad de las acciones o la intencionalidad de estas”. Rossi recordó que “los terrenos pertenecen a un empresario privado, donde la adquisición de esos terrenos se hizo de manera previa a la declaración de Monumento Nacional, por eso es que un Monumento Nacional se encuentra en manos de un privado, siendo que el propietario del terreno es Eddie Vargas”. Alcance la Ley Nacional Con respecto a los alcances de la Ley Nacional que protege a los lugares históricos declarados en el país, la funcionaria provincial resaltó que “en el Artículo 5 de la Ley 27.103 queda explicito que los bienes protegidos en los términos de la ley, no pueden ser ni vendidos, ni enajenados por cualquier título, acto, ni modificado el estatus jurídico, y al mismo tiempo el artículo 8 dice que el que infringiera esta ley mediante ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia de gravamen de exportación o cualquier otro acto en perjuicio de los bienes, se establecerá una multa, y llegado al caso el inicio de acciones legales, con lo cual la Ley es muy explicita y clara respecto a lo que se puede o no se puede hacer, y a la desobediencia de estas acciones”, expuso. Denuncia ante la Justicia También indicó que “la denuncia la puede realizar cualquier parte que este interesada, nosotros desde la secretaria de la Cultura, específicamente desde la Dirección provincial de Patrimonio y Museo la convocatoria a la comisión nacional de Monumentos Históricos para poder, por intermedio de ese organismo, hacer una denuncia, esperando también que se restablezcan los canales para que pueda venir un delegado la comisión nacional para realizar la inspección pertinente, y en base a esto elaborar las actas correspondientes para poder hacer las denuncias en la Justicia”, sentenció. En cambio sostuvo que “nosotros nos comunicamos con la inmobiliaria, quienes desconocen la publicación, la publicación ha sido borrada, nosotros tenemos una captura de esa publicación, pero desde la inmobiliaria desconocen cualquier tipo de transacción ofrecida desde ese espacio, no esta actualmente a la venta, y ellos niegan tener cualquier de esos lotes a la venta, a pesar de que la intención estuvo, aducen un error humano, pero nosotros vamos a realizar una investigación mucho más seria porque nosotros consideramos que la intención estuvo, la publicación fue muy especifica, no dejaba lugar a dudas respecto de los lotes que estaban a la venta”.

Finalmente indicó que “nosotros estamos haciendo la presentación a la Dirección Nacional de Patrimonio, y a la Justicia para que se abra la investigación”. Elementos sustraídos del Desdémona serán resguardados en el Museo provincial Khami Por otro lado Rossi, habló sobre la resolución del Juez Césari Hernández que interviene en la causa por el hurto de elementos del naufragio ‘Desdémona’ en la zona del Cabo San Pablo, el cual habilita al Gobierno provincia a mantener los elementos en resguardo en el Museo Provincial de la ciudad de Tolhuin. Con relación a esto, Rossi relató que “hemos recibido un oficio del Juez Césari Hernández que lleva adelante la causa por la sustracción de los elementos del ‘Desdémona” y recordó: “este fue un hecho vandálico sucedido hace casi dos meses en el que se sustrajeron elementos que están protegidos por una ley provincial de naufragios, en el que se busca resguardar aquellos elementos de relevancia histórica y patrimonial de la provincia”. “A través de la denuncia de un vecino -continuó- pudimos notificar a las autoridades correspondientes de este hurto y es nuestro deber también agradecer no solamente el accionar policial, sino el buen accionar del Juez que realmente mostró un gran compromiso hacia la preocupación de la Secretaría por el resguardo del patrimonio”, subrayó. En este sentido, la funcionaria comentó que “el Juez rápidamente se comunicó con nosotros y dio curso a este pedido en el que manifestábamos la preocupación de que estos elementos estuvieran fuera del ambiente salino en el que normalmente estaban, porque esto podía causar serios deterioros a nivel de conservación”. Y siguió: “nos habilitó en el día de ayer a que pudiéramos hacer esta restitución. En principio se van a trasladar al Museo Histórico Khami, en la cabecera del Lago Khami, que es un Museo provincial donde los tendremos a resguardo hasta tanto pase la veda invernal y podamos armar al pie del Desdémona un lugar en donde estos elementos puedan volver al espacio de origen, con las medidas correspondientes, para que puedan estar fijados en el lugar y no queden sueltos, de manera que corramos el riesgo de que otra persona malintencionada pueda volver a sustraerlos”. Finalmente, expresó que “esperamos que esto repercuta a nivel provincial y quede asentado que desde el Gobierno de la Provincia existe un gran compromiso con el patrimonio provincial, con todo lo que tenemos el deber de resguardar a través de leyes provinciales y nacionales, pero también con el compromiso que tenemos con toda la historia de Tierra del Fuego”.