La fiscalía pidió se investigue la muerte de una mujer

l Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Norte, solicitó se inicie la investigación sumaria para averiguar las causas que provocaron la muerte de Cintia Carina Galarza ocurrido el pasado 7 de junio, luego de las 10.35, en el Hospital Regional Río Grande. Del requerimiento que remitió el fiscal Jorge López Oribe al juez Pablo Candela reservó la calificación legal del hecho, hasta tanto se profundice en la investigación.

El Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Norte, solicitó se inicie la investigación sumaria para averiguar las causas que provocaron la muerte de una mujer ocurrido el pasado 7 de junio, luego de las 10.35, en el Hospital Regional Río Grande. Del requerimiento de instrucción -que remitió el fiscal Jorge López Oribe al juez Pablo Candela a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3- , se desprende que el esposo de la víctima Cintia Carina Galarza, denunció que el 4 de junio la mujer se desvaneció y perdió el conocimiento en su vivienda. Ante tal situación, primero se dirigieron al Centro Médico Río Grande pero estaba cerrado y se trasladaron al CEDMA, a donde le ofrecían un turno recién para las 16, por lo que se acercaron al hospital. Allí los atendió una médica de turno quien le ordenó realizarse un electrocardiograma y estudios de sangre.

En esa oportunidad, y “tras hacerle el electrocardiograma, le aplicaron un inyectable y entregaron una pastilla sublingual”. Luego, la médica la volvió a ver y según el relato de la víctima en ese momento, le habría dicho “que los análisis estaban todos bien” pero “que no le habían explicado porque había sufrido el desmayo, y no podían determinar los motivos”. Al día siguiente, Galarza se sintió bien, pero un día después empezó con dolencias en el pecho y tos seca. Así, el 7 de junio, alrededor de las 9.50 mientras se encontraba en su cama “se despertó y comenzó a respirar con ronquidos como falta de aire” por lo que “le pidió a su esposo que llamara al médico porque le dolía el pecho”. Cuando arribó el personal médico la derivaron al hospital e inmediatamente fue dirigida hacía la sala de “shock room” y después de un tiempo, “la misma médica que los había atendido el día anterior le manifestó al hombre que su mujer había sufrido dos paros cardio respiratorios de los que se había logrado recuperar, pero estimaban que no superaría la noche porque sus condiciones de salud eran graves”. Finalmente, transcurrido un tiempo le informaron al hombre que Cintia Galarza había fallecido por una trombosis. El fiscal López Oribe reservó la calificación legal del hecho, hasta tanto se profundice en la investigación.