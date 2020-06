La tía comentó que su sobrina “hizo la denuncia el 10 de marzo contra de la madre, por violencia familiar contra ella y sus tres hermanitos. La verdad que la situación da mucha tristeza porque cuando ingresamos estaban en un abandono total, una mugre impresionante, esto viene de hace años atrás. Nosotros hicimos una presentación hace cuatro años la cual quedó cajoneada y ahora cuando entramos a la casa después de que mi sobrina hizo la denuncia nos encontramos con lo peor”. Comenzó relatando.

“A la madre y a la pareja actual de la denunciante se le dio una prohibición de acercamiento por violencia familiar y por abandono, el juez dictaminó la prohibición de acercamiento y el contacto hacia la jovencita, y quedaron solitos, nunca llegó ninguna asistente social, no llegó nadie, el estado de abandono fue total” explicó “Hasta el momento nosotros no tenemos respuesta por parte de la justicia, trato de comunicarme todos los días con Defensoría Pública, Defensoría Municipal.

Hace tres semanas fue una asistente, pero no sabemos si presentó algún informe porque nunca les llegó ayuda a los chicos. Ellos están tratando de llevarla de la mejor manera, pero la que se quedó a cargo no tiene trabajo y no cuenta con nada” se lamentó. Añadió que “Hasta ahora no hubo ninguna orden por parte de la justicia, me piden que tenga paciencia, se siguen tirando la pelota unos a otros, de Gobierno no apareció ninguno”.

“Los chicos han pasado toda la cuarentena solos y sin nadie que se haga responsable de llevarle alimentos de ver las condiciones en la que viven. Nosotros tratamos de a medida que podemos de juntarle lo que podemos nos donan sábanas, comida, pero los chicos no necesitan eso, necesitan que hay alguien que se haga responsable” precisó la tía.

Se lamentó al relatar que “Nos encontramos con el peor panorama porque las nenas de 12 y 13 años sufrieron de abuso por parte de la pareja y la madre lo sabía, pero no tenemos respuesta de qué va a pasar con eso porque no sabemos a quién reclamarle porque no se presentó nadie. La más chica fue violada, y la más grande de las menores era obligada a ver pornografía. Una de ellas también presenciaba sexo de adultos”.

“Yo creo que es inhumano lo que lo que los chicos pasaron, se pudo haber evitado si la justicia hubiera actuado a tiempo. Yo ya no sé qué puerta golpear, no sé a quién dirigirme y los chicos hace tres meses están solitos” sostuvo. “La pareja de la madre los obligaba a tomar alcohol, y les escondía la comida. Nos llamaban desde el colegio que los chicos se desmayaban porque no comían, iban mal vestidos, no iban al colegio, iban golpeados y nadie hizo nada” contó apenada.

“La policía se acercó hoy a dejar una noticación de que se extiende la prohibición de acercamiento por 180 días más” . “La madre y la pareja no ayudan de ninguna forma, se fueron, se llevaron sus cosas personales y nada más. La madre llega al punto de amenazarlos, de perseguirlos a pasar de todo esto que están pasando ellos”. Manifestó.

“La casa estaba destruida, había mucho olor a humedad, los caños de gas perdían, los colchones totalmente húmedos. La madre nunca se hizo cargo y les escondía todo, el detergente, la lavandina, los bolsones de papel higiénico, se limpiaban con papel de diario. A ese extremo llegaron” declaró.