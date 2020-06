Intentaron estafar a persona que vendía un auto

Ramón, un vecino de Río Grande, habló con AIRE LIBRE FM sobre un llamado que recibió de un teléfono con característica de Río Grande (02964), por la compra de un automóvil, y una persona que se “mostraba interesada”, intentó estafarlo: “Me pareció raro que no quería ver el auto y me pedía el CBU para comprarlo, luego quería que ingrese un código al Homebanking, pero como sospechaba le dije a un empleado del BTF que me acompañara”, comentó. “Yo tengo en venta un auto. La noche anterior, fue antes de ayer. Me contactan por el valor del vehículo. Me contacta de un perfil de una mujer, me dijo que estaba muy interesada y pide el número, a todo esto eran las 22 horas. Me llama el supuesto marido y me dice mira estuvimos viendo el auto, yo tengo la plata en efectivo y necesito que me pases tu CBU, osea sin ver el automóvil”, señaló diciendo que “era medio raro”.

Y siguió el relato: “En ese momento era un número privado. Me dice mañana a la mañana te hablo. Hasta ahí todo normal, yo entré al facebook de quien me consultó, esta señora Aldana. Vi que tenía 6 fotos y 15 amigos. Entro a los supuestos amigos y también tenían dos fotos y así”. “La situación me dejó pensando. Me decía que era de Ushuaia, no era tan lejos para venir a ver el auto. Al otro día me llama con un número que tiene la característica de Río Grande. Me dice que la hija le rompió el celular por eso se demoró. Yo le pasé el CBU. Ahí comienzan los audios que dicen que me iba a hacer la transferencia”, comentó. ¿Cómo se dio cuenta que era una estafa? “Me dice que me iba a pasar un código, y que ahí yo tenía que aceptar la transferencia. Me decía que tenía que estar frente al cajero. Y fui al banco a ver que onda. Me llama y le dije que estaba yendo. Cuando llego al banco, yo tenía los audios y voy a la parte del banco y lo llamo al muchacho de informes en el BTF. Me dijeron que si yo pasaba el CBU, pongo la tarjeta y él me estaba llamando, decía que entre al menú y al Homebanking para poner un código», cerró.