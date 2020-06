El Gobierno no respondió y ATE anuncia asambleas

El secretario general de ATE en Río Grande, Felipe Concha, habló en AIRE LIBRE FM tras la presentación de la nota que envió el sindicato tras el plenario realizado en Tolhuin. “Hemos decidido defender lo firmado, el aumento salarial que hemos concretado en marzo y hoy no tenemos ninguna respuesta”, indicó sobre la demanda que presentarán el miércoles en Ushuaia. Además, adelantó que pedirán una reunión con el intendente Martín Perez por denuncias de trabajadores del Municipio. “Vamos a empezar con asambleas en la administración pública y a usar todas las herramientas del sindicato”, señaló Concha en ‘Hora 18’. La denuncia es por incumplimiento del acuerdo homologado ante el Ministerio de Trabajo. “El bono que se está pagando no alcanza. El banco de la Provincia saca todas las deudas de los compañeros y esto preocupa mucho”, indicó. El secretario general en Río Grande también hizo mención que no hay novedades sobre el pago del medio aguinaldo. Además, adelantó que pedirán una reunión con Martín Perez por “denuncias de distintos sectores de la Municipalidad de Río Grande por abuso de autoridad, algunos se creen patrones de estancia o van con las botas puestas”. “Todavía no estamos pudiendo llegar a los lugares de trabajo pero estamos preparando el protocolo del sindicato. Tenemos conocimiento de algunos cambios que les hacen a los compañeros y los hacen perder dinero en su sueldo”, cerró.