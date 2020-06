El drama interminable de la madre de Sofía Herrera: “Pedimos que no se abandone la búsqueda”

Sentada en el comedor de su vivienda del barrio Textil donde cientos de veces recibió a los periodistas, vuelve a reunirse para hablar de su desesperanza y de cómo a los investigadores, otras urgencias los van distrayendo de la investigación que ella quisiera nunca se abandone.

La mamá de Sofía Yasmín Herrera compartió que ya se agotaron las vías de investigación de la Justicia y la Policía provincial para hallar a su hija. Reveló que ya no hay personal abocado a la investigación y pidió que la búsqueda continúe, a pesar de los resultados negativos recogidos hasta el momento.

María Elena lamentó los impedimentos que trajo la pandemia del Coronavirus para la búsqueda de su hija. Señaló que ya no hay oficiales de Policía trabajando en la investigación y que el juez de la causa le informó que se agotaron (al menos por ahora) las líneas investigativas.

Solo resta dar con el paradero de un trabajador rural denominado “el nómade” que podría tener algún tipo de información relevante para la causa. El último ADN de una niña de rasgos similares a Sofía dio negativo.

“La policía que trabajaba en la causa de mi hija está abocada a otra cosa -comentó Delgado-, el otro día estuve hablando, justamente para mandarle una foto y quedaron de llamarme, y no me han llamado, así que también estoy a la espera”.

Según relató la madre de Sofía, el propio juez de la causa, Dr. Daniel Césari Hernández, previo a la cuarentena, unos tres meses atrás, le comunicó que la investigación de la Justicia está en un camino sin salida. “Yo le pedía para ver qué más se puede hacer y me dice que prácticamente la investigación está agotada, que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y que hay que seguir esperando, que tal vez alguien alcance un dato”, precisó Delgado.

“En este tiempo he recibido muchas fotitos de gente que colabora, que manda de nenas que creen que pueden tratarse de Sofi, pero hasta el día de hoy no”, expresó la dolorida madre, y agregó que “también estuvimos esperando tres meses un ADN que dio resultado negativo y la verdad que eso nos tenía con el corazón en la boca”.

Las redes sociales, una vía de esperanza

Quienes transitan las redes sociales suelen encontrarse a diario con posteos de María Elena Delgado hablando de su hija desaparecida y pidiendo colaboración para difundir su imagen: “Para nosotros es complicado, quisiera que se trabaje más por mi hija, así que el trabajo lo estoy haciendo yo a través de las redes sociales, para comunicarme con gente y esa misma gente difunde las fotitos de Sofi, y de esa manera se sigue la investigación, porque otra manera no tenemos de investigar”, expresó.

Respecto de la relación con el personal abocado a la causa en la provincia, la madre de Sofía remarcó que “siempre, todos estos años tuve el contacto de algún policía de la investigación de mi hija y siempre hablamos muchísimo por teléfono, y le mandaba cualquier cosita, fotito que aparecía, para que lo trabajen en investigan y ahora la verdad no tengo a quién mandarle una foto porque no hay nadie trabajando para la causa”.

El nómade

Acerca del hombre “nómade” que viviría en alguna zona rural de Tierra del Fuego , y que podría tener alguna información sobre lo que pasó con la pequeña, María Elena Delgado dijo que reclamó ante el magistrado para que se encuentre al posible testigo: “También hablé con el juez que no puede ser que no se puede encontrar una persona prácticamente en situación de calle, no se sabe si está en Chile o dónde está y por ahí se dice que también es más difícil, porque no tiene celular, no tiene nada, y es difícil localizarlo”.

“Estamos a la espera del Nómade a ver qué puede decir, qué puede aportar a la causa de Sofi, si él vio algo, no sé que puede llegar aportar, pero también se lo espera, me gustaría que lo localicen y que se lo interrogué”, subrayó Delgado.

El ADN negativo

La última novedad importante en el caso se generó cuando se anunció la realización de un análisis médico para determinar si una niña que se liberó de un secuestro era la pequeña fueguina desaparecida. María Elena Delgado refirió que “el ADN que estuvimos esperando, era de una chiquita que se escapa de una red de trata de una provincia del país, tampoco me dijeron la provincia, de ahí la trasladan a otra provincia y se le hace el ADN, porque era una chica que no tenía identidad, o sea no tenía documentación y no se sabía qué edad tenía, si tenía entre 16 y 17 ó 15 años, así que esperamos ese ADN por 3 meses y el resultado fue negativo”.

Otro dato fallido, otra esperanza diluida, un día más de ausencia que para María Elena es un día más de lacerante dolor.

“Vuelvan cuando quieran a tomar un café”, despide al cronista, consciente de que también el periodismo es vital para que la búsqueda de Sofi (como ella invariablemente la llama) no caiga en el olvido. Es que -como dijo alguna vez el propio Juez Cesari- “Sofía va a estar realmente desaparecida cuando nos olvidemos de ella”.