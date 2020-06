Dolor por el fallecimiento de Niní Bernardello

Según trascendió, habría tenido un accidente en su casa y se habría fracturado una pierna, además, se habría golpeado la cabeza.

Inmediatamente, la llevaron al Hospital Regional Río Grande donde le habrían practicado una operación, quedando en terapia intensiva. Finalmente falleció este miércoles.

Distintos medios internacionales, nacionales, regionales y locales han recabado testimonios de la artista, como sendas notas en Página 12, una el 27 de diciembre de 2011 y otra el 26 de febrero de este año, donde el matutino anunciaba la presentación del libro de la artista fueguina, ‘Atardeceres marinos’ y con este título: “Niní Bernardello, poesía con un temblor vital”.

“Parpadea el recuerdo de esos ojos azules. El primer poema nace por la impresión que le causaron los ojos de una compañera. Niní Bernardello -que entonces tenía 15 años y vivía en Cosquín- empezó a escribir y a guardar. ‘La mano guiada por lo que no sabemos,/ aquella pena que rasca y busca el hueso/ hundido en la vieja gracia de decir olvidando”, podría repetir los versos incluidos en Atardeceres marinos, que reúne los poemas que escribió entre 2009 y 2017 en Río Grande, el lugar en el mundo donde vive desde los años ’80, y algunos dibujos y pinturas de la propia poeta y artista visual’”, publicó el matutino porteño de febrero de este año.

“El pasado es un relámpago que brilla en la mirada de Bernardello (Cosquín, 1940). Tanto escribió y guardó que un día Bellessi la invitó a publicar el que sería su primer libro, Espejos de papel (1982), elogia Página 12.

En tanto la propia artista fueguina recuerda: “Me encontré con amigos que vieron en mí a una poeta. Esos amigos siguieron acompañándome toda la vida. Una es Diana (Bellessi), a quien conozco desde el año ’66. Desde entonces nos pasamos los poemas. Bernardo Schiavetta, que vive en París, venía a casa y leía mis poemas y él también apostaba a que yo era una poeta. Él me ayudó mucho. Otra amiga que creyó en mi poesía es Mirtha Delfipo”.

Bernardello es autora de Malfario (1985), Copias y transformaciones (1991), Puente aéreo (2001) Salmos y azahares (2005), Natal (2010) y Agua florida (2013), entre otros poemarios. “Mi primer libro lo publiqué con el dinero de una rifa de una pintura mía. Las tapas las hice en un lugar; la impresión en otro. No tenía pretensiones de editar. Nunca se me cruzó por la cabeza. En esa época de los ’60 teníamos figuras literarias que estaban como en un Olimpo y nosotros nunca íbamos a acceder ahí. Ni se me ocurría editar un libro de poesía, como que no me pertenecía eso”, aclara con una suave tonada cordobesa.

“La poesía es un lugar de tranquilidad”

Poeta y artista plástica, hace el tránsito permanente entre una actividad y la otra. “Ahora mi escritura se volvió más consciente, entonces me es difícil escribir, me trabo, no fluyo”, confiesa esta cordobesa que vive desde hace treinta años en Tierra del Fuego, dice en el anterior reportaje de Página 12.

No puede dejar de mencionar el deslumbramiento que le produjo la lectura inicial de Rimbaud. Muchos franceses como Baudelaire y Mallarmé ingresaron a ese recinto misterioso de las lecturas indelebles. Luego, ya en la década del ’60, llegarían varios argentinos, como Ricardo Molinari, Jorge Luis Borges, Juan L. Ortiz y Francisco Madariaga. Más cerca en el tiempo incorporaría a Juan José Saer, especialmente con El arte de narrar, un libro que la poeta define como “soberbio”.

Breve biografía

Niní Bernardello es considerada una poeta y artista visual. Nació en 1940 en Cosquín, Provincia de Córdoba. Desde 1981 reside en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. Es poeta y artista visual. Ha publicado Espejos de papel (1981), Malfario (1984), Copia y transformaciones (1991), Puente aéreo (2001), Salmo y azahares (2005), Natal (2011), Yeso tango (edición bilingüe, 2011) y Agua florida (2013). En 2001 compiló las obras del libro Cantando en la casa del viento, poetas de Tierra del Fuego. Participó en diversas antologías de Argentina, Chile y España, entre las que se destaca 200 años de poesía argentina (Alfaguara, 2010) realizada por el escritor y crítico literario Jorge Monteleone. Agua florida recibió Mención Especial del jurado de los Premios Nacionales producción 2011-2014, Ministerio de Cultura de la Nación, 2015. En 2016 publicó Antología íntima, libro donde reúne poemas editados e inéditos de su extensa carrera.

Cabe destacar que Agua florida (2013) recibió Mención Especial del jurado de los Premios Nacionales producción 2011-2014, Ministerio de Cultura de la Nación 2015.