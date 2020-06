Detectaron 30 personas que tuvieron COVID-19 sin darse cuenta

El funcionario hizo público el dato, al referirse a la fiesta realizada en la zona del Martial el sábado por la noche. “Todo lo que no tenemos que hacer, fue lo que se hizo ese día. Que no tengamos casos en la ciudad, no significa que el virus no esté dando vueltas. Con los testeos rápidos encontramos a 30 personas que nunca se enteraron que tuvieron Coronavirus. Si los sumamos a los confirmados, vamos a tener un virus mucho más alto”, expresó Corradi por FM Master’s.

Desde hace poco más de un mes, la Municipalidad realiza testeos de detección de anticuerpos contra el Coronavirus para lo cual se adquirieron 1500 kits. Los resultados permiten conocer la circulación que ha tenido el virus en la ciudad y la creación de defensas en vecinos que han cursado la enfermedad en forma asintomática o con síntomas muy leves.

Corradi indicó que las 30 personas detectadas hasta ahora, no figuran en las estadísticas y advirtió que “ante esta evidencia, con tantos casos en los que uno ni se entera que está padeciendo la enfermedad, preocupa que uno solo salga e infecte a un montón”.

“Hasta que no tengamos la cura de la enfermedad, no podemos darnos el lujo de decir vamos a abrir. Porque en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy estamos viendo lo que están viviendo. Esto es una responsabilidad sanitaria. Estamos hablando de salud pública”, expresó.

Sin dar mayores precisiones al respecto, Corradi volvió a asegurar que “tuvimos muchos casos de estos. Las características que tiene esta enfermedad en estas latitudes, es que los casos se presentan como asintomáticos con cuadros muy leves. Con los testeos estamos viendo que los casos son cada vez más. Estamos en el tramo final y ya vamos a publicar los resultados de este estudio para que todos lo conozcan”.