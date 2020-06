Corredor del Beagle: Organizaciones ambientalistas pedirán la apelación del fiscal Ballester Bidau

“Hubo un intento de Mane’kenk de presentarse como querellante, principalmente para saber qué había sucedido con el hallazgo de restos humanos, y también se intentó sumar como querellante la comunidad yagán. Ninguna de las dos presentaciones fue aceptada por el juez Vidal. La figura del querellante sigue siendo el fiscal Ballester Bidau”, que había pedido al juez iniciar la instrucción contra los tres ex funcionarios que fueron imputados, pero no prosperó.

“El juez no parece haber consultado el informe arqueológico que quedó secreto y fija una cantidad de sitios arqueológicos que no se corresponde con la información que tenemos y que acercamos. Si el juez hubiera pedido esa información secreta, era obvio que no podía llegar a la conclusión que llegó”, señaló sobre el pronunciamiento por el cual no encuentra delito en la conducta de los ex funcionarios Gonzalo Zamora, Luis Vázquez y Leonardo Gorbacz.

“El juez podía pedir esa documentación que se consideró secreta, que fue protegida por una resolución que hacía alusión a las causas judiciales y podía ser utilizada como prueba hacia quienes estaban acusados en la administración anterior. El juez tenía todas las atribuciones para pedirlo”, subrayó.

“Nosotros conocemos parte de esa información, y hay un informe arqueológico –de la consultora Terramoena- que desbarata el primero, donde además se omite la información del arqueólogo que trabajaba en la administración pública. Ahora vamos a proponerle al fiscal que apele la sentencia del juez, porque tiene las atribuciones para hacerlo y Mane’kenk fue rechazada como querellante. La causa está cerrada y la única forma de continuarla sería si pudiéramos acceder a la información reservada. Hubo un tercer grupo de arqueólogos que realizó la tarea de rescate y ese informe tampoco lo hemos visto porque no se hizo público”, dijo.

“Esta semana nos volvimos a poner en marcha y estamos solicitando esta información a la que no habíamos accedido. Nos gustaría escuchar al fiscal Ballester Bidau, porque no tuvimos oportunidad de conversar con él. Todavía tenemos pendiente la causa civil, que buscaba detener la obra para hacer nuevos estudios, pero la obra está sin actividad y no conocemos los instrumentos legales que confirman que el tramo 3 no se va a realizar, que respalde las conversaciones que hemos tenido con los funcionarios de cada área. Todavía no sabemos si está derogada la declaración de impacto ambiental del tramo 3 y el tramo 1. Toda la información que tenemos es informal”, manifestó.

“Ahora vamos a solicitar esa información y nos estamos reacomodando, por eso esta semana vamos a reiterar nuestras solicitudes formalmente. Nos quedaron pendientes respuestas del mes de febrero y marzo, pero ahora hay mecanismos nuevos que nos permiten comunicarnos formalmente a través de internet”, concluyó.