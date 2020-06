Con fuertes críticas a la UOM, trabajadores paralizan la producción en Newsan

Los trabajadores de la empresa Newsan de la capital de Tierra del Fuego realizaron un paro total de actividades este jueves 25 de junio, y adelantaron la determinación de realizar una medida similar el viernes, ante la decisión de la empresa, con el aval de la UOM seccional Ushuaia, de modificar las condiciones laborales y salariales.

“No a las horas extras, no al acuerdo del 30%, no al trabajo esclavo que pretende instalar la UOM Ushuaia y la empresa Newsan”, fue otras de las consigas de los operarios metalúrgicos mientras celebraban la masividad de la medida de fuerza y remarcaron, “gracias a los compañeros y compañeras que hoy no dudaron en parar la producción; el paro fue total. Juntos podemos, a no aflojar, este esfuerzo es de todos”.

Las críticas a la conducción de UOM seccional Ushuaia encabezada por Héctor Tapia fueron contundentes durante toda la jornada, “entre todos echemos a estos sinvergüenzas, pidamos la intervención del gremio, los operarios de Newsan decimos basta”, fueron algunas de las expresiones.

Al inicio de la semana, los trabajadores habían advertido que, “en este regreso a los puestos laborales los trabajadores de la empresa Newsan, se han visto presionados a trabajar bajo condiciones que no corresponden. Con procesos de producción que están mal diseñados y exigen al trabajador. Provocando lesiones a futuro. El gremio tranquilo, dormido, ausente, ve como la empresa exprime a los laburantes y no hacen nada. Vergüenza y repudió hacia todos ellos”.