A 46 trabajadores de Armavir no les permitieron entrar a la planta

Sucedió esta mañana, cuando los trabajadores iban a comenzar con su jornada laboral. Desde la empresa les comunicaron que “la planta no trabaja bajo presión”.

Si bien hay un conflicto entre los trabajadores y la empresa, el mismo se está dirimiendo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, y por el cual hay una audiencia pautada para este viernes.

Los trabajadores piden el 100% del pago de los salarios, ya que a los 12 empleados agrupados en SETYA les pagaron el 30%, mientras que los 36 agrupados en SOIVA sólo cobraron el 15%.

“Dijeron que iban a dar un adelanto después de lo que iba a pagar ANSES. El premio no lo pagaron y los viáticos tampoco. Eran cosas que se estaban tratando de solucionar con audiencias. Dicen que van a esperar el dinero de Nación para ver cuando nos pagan”, dijo Silvia Vidal secretaria general de SOIVA, por Fm Aire Libre.

Y agregó que “SETYA aceptó algunas condiciones y a ellos les ha pagado, pero hay gente que no aceptó regalarle seis horas por mes durante cuatro meses, seguramente son represalias”.

Y agregó que “la gente está trabajando, pero no está haciendo una producción variable, pero depende de cada trabajador, no es obligación”.

Con respecto a las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, según Vidal, “hasta el lunes íbamos bien, pero de pronto se separaron de la negociación y dieron todo para atrás, no entendemos lo que pretende la empresa, que el trabajador quede sumiso, que les den horas gratis y no abran la boca. Quieren doblegar al trabajador, que hoy le están sacando derechos”.

“Le están dando un sanguchito de jamón y queso en el comedor, todos los días lo mismo, con 15 minutos de descanso, y tampoco les dan desayuno, nada”, afirmó la dirigente.

“Con la única que hablé fue con Julieta de Recursos Humanos, y me dijo que la empresa en estas condiciones de presiones y amenazas no trabaja. Acá no hay nadie, las autoridades están en Buenos Aires y no tuvimos comunicación con ellos”, advirtió Vidal.

Luego de la cuarentena, los trabajadores volvieron a sus labores en la planta de Armavir, con todos los protocolos autorizados para el regreso a la actividad.

Comenzaron trabajando con horario reducido de 6 horas por turno, y con amplia producción, ya que contaban con la reciente llegada de más materia prima. Hasta que hoy se encontraron con las puertas cerradas.

Ahora, los trabajadores se encuentran en pleno trámite de denuncias, con el envío de los telegramas correspondientes, y a la espera de una respuesta de la empresa.