Von Der Thusen, el concejal reincidente en tratar de «ignorantes» a los demás

Una vez más el Concejal Raul Von Der Thusen se encuentra en el medio de una gran polémica por sus «desafortunadas» opiniones.

Al parecer el concejal del bloque «Ciudadanos» trato a su par Miriam «Laly» Mora de «ignorante» y habría citado que » esta concejal es una ignorante, no tiene preparación legislativa, le falta leer mucho» en la radio «Stylo».

No es la primera vez que Von Der Thusen llama ignorante a alguien, o manda a estudiar a los demás, si nos ponemos a viajar en el tiempo hace tan solo cuatro años y medio atrás, el mismo concejal habría planteado que si las personas no tenían una carrera universitaria no eran personas «capaces».

A su vez no es la primera vez que se dice que el concejal ejerce su «poder» de presidente de manera desmedida, y ejerciendo autoridad como si fuese «dueño» del establecimiento. Ya que en Diciembre del año pasado (recién estrenando puesto de presidente del cuerpo) los empleados del Concejo entraron en asamblea, tras solicitar un informe por una persona de apellido «Vargas» la cual fue ingresada a planta permanente sin ir a trabajar; tras este pedido el flamante presidente habría amenazado con dejarlos sin trabajo si seguían con ese reclamo y pedido de informe ( Fuente infobaires24)

Un antecedente que debe tener en cuenta es el hecho que el propio concejal, ya tiene en su actuación política, varios episodios de entredichos y problemas con trabajadoras administrativas. existen denuncias por maltrato y abuso de autoridad tras haber acusado y ofendido al personal femenino desmereciéndolas al tratarlas de «inútiles» (fuente: Infobaries24)

Haciendo memoria:

Varias veces fue apartado de sus cargos dado a su personalidad e ineficacia en la mayoría de los casos.

Una de ellas fue cuando lo sacaron del cargo de Director del Servicio Penitenciario debido a que su breve gestión en ese puesto (6 meses) estuvo signada por el mal manejo de las unidades carcelarias, un manejo soberbio que derivó a tener problemas internos conformando un séquito de tres o cuatro integrantes del Servicio, con un despotismo hacia el resto del personal que genero numerosos reclamos hacia la conducción provincial y que llegaron a oídos del propio Ex Ministro de Gobierno Gustavo Zanone quien en conjunto con la Ex Gobernadora Fabiana Ríos decidieron marcar la salida del funcionario (fuente: treslineas.com)

Entre otros también el concejal fue destituido por sus pares como presidente del cuerpo legislativo ( cabe aclarar que batio el récord en periodo más corto de la historia como presidente electo del cuerpo, duro tan solo dos meses), dado a su inexperiencia y falta de conocimientos ante situaciones mínimas como cuantos empleados tenia a cargo, y condicionados por el personal de planta permanente quienes planteaban el maltrato frecuente.

Si bien no cuenta frecuentemente de como fue apartado del cargo de director del Servicio Penitenciario ya que claramente es entendible que le de vergüenza, si lo hace con su «destitución » de su puesto como Presidente del cuerpo.

Si sos víctima de violencia de género comunícate al 144.

