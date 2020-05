Volver por tierra: Después de cuatro días, el viernes se espera el arribo de un colectivo con 36 fueguinos

El colectivo ya atravesó Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén, y ayer estaba en General Acha, provincia de La Pampa, para continuar el trayecto hacia la Patagonia Sur. “Está trayendo a personas que tienen domicilio en Tierra del Fuego y se encontraban varadas en distintas provincias del país. A lo largo de su recorrido el total de pasajeros a transportar va a ser 36, porque no se ocuparon todas las butacas a fin de mantener la distancia social. Se están respetando los protocolos de seguridad que nos marcó la Secretaría de Transporte de la Nación”, dijo Oliveira por FM Master’s.

El contacto con los pasajeros se realizó a través de la Casa de Tierra del Fuego y “como empresa privada se programó el viaje, pero esto fue posible porque el gobierno de Tierra del Fuego nos abrió las puertas en cada lugar por donde fuimos pasando, porque todas las provincias tienen un protocolo distinto”, señaló.

“También tenemos que agradecer a los pasajeros, que se hicieron responsables de su viaje. Este viaje fue pagado por cada uno de los que viene en el colectivo. La tarifa fue la misma de antes de la pandemia y no hubo recargos por el hecho de tener menos pasajeros. Todos fueron abordando el micro con certificado de salud en mano, además tienen el permiso nacional de viaje y figuran en un listado de pasajeros que presentamos a la Secretaría Nacional de Transporte. Esto nos habilita a circular por todo el país”, detalló.

Se prevé la llegada a Río Grande para el viernes, para luego seguir a Ushuaia, en función de la demora que provoca ir sorteando el protocolo de cada provincia. Luego de cuatro días arriba de la unidad, los fueguinos que logren retornar deberán someterse al mismo protocolo que se implementa con los pasajeros que llegan en avión. “Es gente que viene transitando desde muchos lugares del país. Hay gente que se ha trasladado de San Juan a Córdoba para poder subir al colectivo, otros se trasladaron desde Jujuy a Salta, también tenemos gente que se fue desde Bariloche a Neuquén”, enumeró la apoderada.

No será el último viaje y “estamos tratando de armar una base de datos para conocer la necesidad de la gente, porque se siguen comunicando fueguinos que quieren volver. Estos no son viajes regulares y no podemos combinar el traslado con otra empresa. Son viajes cerrados que salen de un destino a otro, por eso necesitamos tener una base de datos para preparar el recorrido, pedir la autorización, y recién comunicarle al pasajero que estamos en condiciones de brindarles el servicio”, explicó.

“Paralelamente estamos buscando gente que esté en Tierra del Fuego y sea de otros lugares del país, para poder llevarlos a su lugar de origen en el viaje de regreso. Hay gente de la provincia que no tenía conocimiento de este colectivo y todavía no ha logrado retornar, que se está comunicando. Hay lugares que están cerrados y no podemos acceder para levantar pasajeros, por eso no podemos prometer darle solución a todos, pero lo vamos a hacer en la medida de lo posible para que puedan regresar a casa”, se comprometió.

Antes de la pandemia, la empresa ya conectaba a Tierra del Fuego con el continente, pero este viaje tuvo un protocolo distinto: “A cada pasajero se le aclaró que debían llevar los víveres para todo el viaje, porque no se nos permite parar en zonas urbanas ni bajar en estaciones de servicio. Tienen que subir al colectivo con todo lo que van a consumir en estos días. Aparte, los choferes no pueden tener contacto con los pasajeros, ellos están en su cabina y se comunican por un intercomunicador. Solamente en los lugares donde lo permiten pueden bajar del colectivo”, indicó.

Pese a todas estas dificultades, aseguró que los pasajeros que fueron subiendo “estaban felices por esta posibilidad de regresar”.