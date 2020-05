Textiles rompieron la cuarentena y se movilizaron en Río Grande

Medio centenar de personas rompieron con la cuarentena obligatoria para protagonizar una protesta pública por las calles de Río Grande. Todas ellas son trabajadores del rubro textil, del plantel de dos empresas que atraviesan por una crítica situación: Australtex y Textil Río Grande, ésta última con concurso de acreedores.

Expresando la situación de “desamparo” por la cual atraviesan, los trabajadores textiles reclamaron frente a la delegación del Ministerio de Trabajo de Río Grande. Todos marcharon por la calle, adoptando las recomendaciones sanitarias, es decir, respetando la distancia y todos munidos con tapa bocas. Pero, lo hicieron violando las restricciones de cirulación, es decir, sin respetar el número de DNI que los habilita.

Sin embargo, la enorme necesidad por la que atraviesa la gente los llevó a priorizar sus reclamos por sobre cualquier otra cuestión y fue así que algunos de los trabajadores expusieron que no cobrar en tiempo y forma sus salarios, que desde que se inicio la cuarentena tanto Australtex como Textil Río Grande cumplen parcialmente con los pagos.

En el Ministerio de Trabajo los textiles presentaron un petitorio, donde expusieron lo que les sucede con sus salarios, ya que marzo fue la última vez que los empresarios pagaron algo, mientras que en abril no cobraron ninguna quincena. Para colmo, desde el sector empresario no hay respuesta a sus reclamos.

“Queremos saber como va a actuar el gobierno frente a estos empresarios que no cumplen con el pago de nuestros salarios”, indicó el delegado de Australtex, quien aclaró que esa empresa no atraviesa por ninguna situación de crisis pero que, siempre que puede, trata de perjudicar a los trabajadores.