SUTEF reclama suma fija acordada con Gobierno

El sindicato docente informó que ante las consultas realizadas al Gobierno sobre una fecha concreta de pago de la suma fija del mes de mayo, no obtuvieron ninguna respuesta, por lo que se declararon en estado de alerta. «Tampoco tuvimos respuestas ante la demora y/o incumplimientos de otros temas que fueran planteados y que aún no se resuelven. «De no liquidarse hoy, retendrán las tareas que se estén llevando a cabo”.

A través de su página web, el SUTEF informó que se declaró en estado de alerta «ante las consultas realizadas durante los últimos días sobre fecha concreta de pago de la suma fija correspondiente al mes de mayo se realizaron las consultas correspondientes sin obtener respuesta sobre este tema». «Tampoco tuvimos respuestas ante la demora y/o incumplimientos de otros temas que fueran planteados y que aún no se resuelven.Pedimos a las y los delegados, a las y los docentes en general que podamos organizar asambleas virtuales para debatir y, a la vez, declararnos en estado de alerta y asambleas permanentes», señala la información. Asimismo, el sindicato docentes adelantó que «de no liquidarse la suma fija en el día de hoy, retener las tareas que se estén llevando a cabo y realizar mandatos por institución y turnos para que los mismos formen parte de las decisiones que debemos tomar en el próximo Congreso Provincial a realizarse el día miércoles 3 de junio. «Aislados y en cuarentena, no desorganizados. Exigimos el respeto por el acuerdo firmado por ambas partes y homologado en el Ministerio de Trabajo de la provincia», cierra el comunicado.