Sosa: “No quieren que alguien que conoce del tema les marque la cancha”

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, espera que luego de la decisión de la Legislatura de dejar en comisión el proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos y no tratarla hoy, se abra el debate y sea convocado el gremio.

“La decisión de tratarlo la semana próxima nos da un poco de margen para que seamos convocados y presentemos parte del anteproyecto anterior. Estamos esperando que algún legislador se comunique con nosotros y tenemos las líneas abiertas”, dijo por FM La Isla.

Recordó que “el gobernador de la provincia se comprometió a hablar con el legislador Federico Greve para que sea el intermediario con los legisladores y fuéramos convocados como organización, pero todavía no recibimos ningún llamado, ni del Gobierno ni de la Legislatura”.

“Si no nos convocan, por lo menos queremos que nos permitan enviarles el contenido del anteproyecto anterior de la Legislatura. Si nos llaman, estamos dispuestos a charlar para ver cómo podemos colaborar con esta ley”, aseguró.

Asimismo expresó su preocupación porque “ya están haciendo propaganda de que van a traer gente de Neuquén para presidir la Dirección de Hidrocarburos provincial. Se dice que sería el presidente de la empresa puesto por el gobierno de la provincia y me parece que no aprendemos a optimizar los recursos humanos que tiene la provincia, porque hay gente idónea que ha trabajado muchos años en YPF, que ha estado en la OFEPHI. Nunca fueron convocados y no quieren que alguien que conoce del tema les marque la cancha”, fustigó.

El dirigente aclaró que la expectativa del gremio de tener una participación en el directorio de la empresa no tiene que ver con una aspiración personal. “No es que Sosa quiera ser, lo que pretendo es que tengan en cuenta al gremio, que en su momento designará la persona para ocupar un lugar dentro de ese directorio”, dijo.

“No sé por qué tenemos que traer a gente de fuera de la provincia, cuando tenemos ingenieros y personas que tienen sobrada capacidad y conocimiento. Esto nos molesta a todos los que tenemos un poco de conocimiento sobre hidrocarburos”, remarcó.

Por otra parte, por Radio Universidad reclamó al gobierno “una decisión política” para terminar con los trabajadores que viven fuera de la provincia, particularmente en Total, donde son mayoría, a la vez que denunció la violación de la cuarentena. “Nosotros le hemos dicho al gobierno que sería bueno revertir esta situación de Total Austral y no quiero que ningún trabajador se ofenda con lo que voy a decir, pero acá poniendo un régimen de uno por uno o siete por siete, se acaban los problemas. La gente tiene que dejar la plata en la provincia, se lo hemos dicho a este gobierno y al que se fue también, pero ninguno se hizo cargo. Esto es una decisión política que tiene que tomar el gobernador y tendría que haber tomado la que se fue, como también los que estuvieron anteriormente”, manifestó.

Con la pandemia quedó expuesta la dificultad que se presenta con el recambio de dotaciones de Total, obligadas a hacer la cuarentena, aunque esto no se habría cumplido: “Hasta ahora llegaron tres vuelos, con 50 trabajadores cada uno, es decir que son 150 personas para los recambios en cuarentena y cada uno tiene que hacer el aislamiento previo de 14 días antes de ir al campo. Sería una buena pregunta para Alejandro Aguirre –Secretario de Hidrocarburos- saber por qué permitió que los trabajadores de Total estuvieran solamente tres días de cuarentena. La hicieron en un hotel de la ciudad de Río Grande y como poco deberían estar 14 días, y en la casa, como hace el resto de la gente que viene de afuera”, concluyó.

Fuente: Sur54