Se cumplieron 10 años del asesinato del taxista Antonio Toledo

El décimo aniversario del crimen impune del taxista de Ushuaia Antonio Toledo se cumplió ayer, y la viuda del trabajador pidió públicamente que se haga justicia.

María Aurora Veiga utilizó su cuenta de Facebook para recordar la muerte de su esposo en 2010, y prometió “luchar para que descanses en paz”.

“Otro año más y van 10 desde que partiste, o mejor dicho, desde que te obligaron a partir. Un demente asesino no supo más que sacarte la vida, y otro año más me pregunto por qué”, escribió Veiga, que también criticó a la justicia que no esclareció el hecho porque “ellos no tienen el dolor de haber sufrido la pérdida de un familiar”.

La causa judicial que investiga el crimen de Toledo, de 64 años cuando fue atacado por un desconocido en inmediaciones de la avenida Hipólito Yrigoyen y Alem, camino al Parque Nacional Tierra del Fuego, nunca tuvo avances significativos.

En cambio, el hecho convulsionó a Ushuaia y generó una fuerte movilización popular, con cortes de calles y manifestaciones.

El gobierno de entonces, a cargo de la gobernadora Fabiana Ríos, estableció recompensas que comenzaron con $100 mil y llegaron a $1 millón para quien aportara datos sobre el atacante, que nunca fue identificado.

Toledo fue atacado el 4 de mayo de 2010 a las 22.30 con un arma blanca, mientras circulaba con su vehículo, un Renault Logan de color gris. El homicida ni siquiera le robó la recaudación, por lo que tampoco quedó claro nunca el móvil del asesinato.

Lo que sí pudo ser establecido es que el hombre se resistió, y se trabó en lucha con el delincuente.

Aquella noche la información difundida por los médicos de la terapia intensiva indicó que el hombre presentaba una grave herida cortante en el cuello y lesiones punzantes en la parte posterior y anterior del tórax, de las cuales una afectó el diafragma. Del mismo modo, la gran pérdida de sangre le generó una disfunción multiorgánica, debido a un shock hemorrágico severo.

La muerte del taxista se produjo al día siguiente en el Hospital Regional Ushuaia, después de tres operaciones, mientras ya se producían multitudinarias manifestaciones callejeras pidiendo por el esclarecimiento del caso y por mayores condiciones de seguridad.

De hecho, la ciudad estuvo cortada en dos a partir de la medida de protesta impulsada por la Asociación de Taxis que consistió en un piquete con vehículos a lo largo de toda la calle Don Bosco, desde la costa hasta Alem.

Con el paso del tiempo los reclamos fueron perdiendo fuerza, especialmente luego del acuerdo alcanzado entre los taxistas y autoridades municipales para la instalación de GPS y otros elementos de seguridad en los vehículos de transporte público.

En homenaje a Toledo, el Concejo Deliberante aprobó en 2015 una ordenanza que bautizó con su nombre a la parada de taxis Nº11, ubicada en la calle Marcos Zar, cerca de la avenida Alem.