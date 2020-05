“Nosotros fuimos convocados el martes por la Secretaria de Obras Públicas Municipal de Río Grande, Silvina Mónaco, junto con el vicepresidente de la Cámara de la Construcción Daniel Warnes. Vimos el protocolo del gobierno y para nosotros faltaban algunos puntos que no estaban muy claros.

La opinión nuestra creo que tiene validez pero hasta ahora estamos esperando que el gobierno nos llame para ver cómo vamos a trabajar y si tenemos algo para opinar”, dijo.

“Nos juntamos con la municipalidad porque como sindicato no sabemos cómo se va a mover la gente, si va a funcionar el transporte y van a tener el permiso para circular, porque si no tienen el permiso les van a hacer una multa, y eso en el protocolo no está”, advirtió.

También dijo que el protocolo de gobierno autoriza solamente “seis horas de trabajo, que para nosotros es muy poco y proponemos que sean ocho horas. Podemos trabajar 10 trabajadores en el turno de mañana y 10 en el turno tarde, y podríamos repartir la plata entre 20 en lugar de 10. De esa manera también hay más gente que puede tener la obra social, porque en este momento difícil mucha gente lo necesita”.

“Luego están las obras particulares, que son más bien informales, porque la familia llama a un albañil que le pasa un presupuesto y le hace un determinado trabajo que puede llevar cinco o seis días. Hay muchas obras chicas que son changas para nosotros, pero dicen que debe haber un arquitecto, tener un permiso y un protocolo especial, y no está bien para los compañeros esto, porque la mayoría trabaja de changas”, planteó.

Como ejemplo, mencionó que ayer lo llamó un trabajador al que le pidieron “hacer una platea entre él y su cuñado. Con esa platea pueden cobrar 20 mil pesos y la terminan en tres días, pero la policía no los deja trabajar y tienen que pagar un alquiler. Changas como esas tenemos cientos, y ese es otro tema que se tiene que resolver, porque tienen que autorizar a esta gente que pueda trabajar y se pueda movilizar”, reclamó.

“Esto se lo planteamos a Mónaco y reconoció que es lógico el pedido, que estas obras informales emplean gente, pero que el gobierno quiere los protocolos. Quedaron en pasar la inquietud a la provincia y veremos qué solución nos dan”, manifestó.