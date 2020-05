Ponen en condiciones al Aeropuerto de Río Grande

Las actividades están suspendidas desde mediados de marzo. Se instalan pantallas acrílicas en mostradores de Check in y de Embarque; adhesivos vinílicos (de piso) para distanciamiento en filas, con en los puntos más cercanos a los mostradores; la colocación de las cintas de demarcación de distancias y, además, fundas de tela para separación física en áreas de asientos, cumpliendo con las exigencias del Ministerio de Salud de la Nación.

C on la finalidad de retomar sus actividades, tras más de dos meses de interrupción casi total de sus operaciones (sólo hubo vuelos de emergencia sanitaria), la empresa Aeropuertos Argentina 2000 comenzó a desplegar acciones para ponerlo en condiciones de reabrir para la atención de pasajeros. Observando todas las medidas de seguridad sanitaria que son exigidas por el Ministerio de Salud de la Nación y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); desde la empresa indicaron que se comenzó con “las acciones de desinfección en el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel”. Sobre las tareas que se realizan, especificaron que se instalan pantallas acrílicas auto portantes para mostradores de Check in y de Embarque; como así también carteles informativos (adhesivos o con soporte) sobre las medidas de distanciamiento a cumplir y respetar.

También se instalan adhesivos vinílicos (de piso) para distanciamiento en filas, con texto instructivo que se coloca en los puntos más cercanos a los mostradores; la colocación de las cintas de demarcación de distancias y, además, fundas de tela para separación física en áreas de asientos. Sumando a todas las tareas realizadas para acondicionar la terminal a las exigencias del Ministerio de Salud, desde la concesionaria señalaron que se “continúa con las acciones cotidianas de limpieza y desinfección en todos los sectores del aeropuerto”.

Cabe indicar que, debido a la pandemia Covid-19, el aeropuerto de Río Grande dejó de operar a mediados de marzo, cuando se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país y se dispuso la suspensión de los vuelos de cabotaje (mediante resolución 64/20 del Ministerio de Transporte de la Nación, se suspendieron las operaciones dentro del país desde el 20 de marzo). En lo que va del año, 29 mil personas usaron el servicio de la terminal aeroportuaria Ramón Trejo Noel, representando esto una caída del 27% respecto al primer trimestre del año pasado, cuando fueron 40 mil viajeros los que arribaron y despegaron desde Río Grande; según informe de la ANAC.