Polémica en río grande con Australtex

El Secretario gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT), Rogelio Sager, manifestó que la empresa Australtex de Río Grande «está faltando al protocolo», y se refirió al confuso episodio que tuvo lugar en la fábrica anoche con una veintena de empleados.

Luego de la controversia desatada en un video difundido a través de las redes sociales, donde se ve como empleados de seguridad le toman la temperatura a los trabajadores con una pistola a distancia, el sindicalista observó que este elemento lo utilizan, en realidad, operarios de mantenimiento para medirle «la temperatura a las máquinas»

«El viernes pasado al mediodía citaron a los compañeros por Whatsapp a que se presenten a trabajar a las 14 del mismo viernes. Nos hacemos presentes la comisión del gremio, y les informamos que queríamos ver como era el protocolo, y nos dijeron que ya estaba aprobado por Salud o Industria», apuntó Sager.

En este sentido, sostuvo que el gremio estuvo ahí para constatar que las personas encargadas de «testear» a los empleados «no eran médicos», y no ocultó sus sospechas respecto al episodio acontecido en la entrada de la planta.

«Aparte de eso, hay deudas de salarios con los trabajadores que vienen de marzo. Pero ellos te dicen que vos tenés que laburar o laburar. Si la fábrica se pone en regla, y si lo dice el Ministerio de Salud, está perfecto, ahí nos quedamos. No sé que pensar ¿por qué no ponen una enfermera? La empresa tiene médicos para tomar la temperatura», polemizó.

GREMIO DENUNCIADO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Por último, Sager cuestionó que Australtex radicase -este lunes- una denuncia contra AOT ante el Ministerio de Trabajo, lo cual atribuyó a «que se piensan que somos delincuentes por cuidar la salud de nuestros afiliados y compañeros».

«La empresa puede aducir que es un paro, que es ilegal, todo las mañas que tienen. A mi el viernes me dio 33°C de temperatura, a otro le dio 27°C y a otro, 20. Entramos el domingo a la noche de nuevo, a ver la pistola cuanto nos daba: a mí me dio 22°C…», afirmó.

«Hacen seguridad, no son médicos ni enfermeros. Esta fábrica se maneja de esa manera y es una locura, porque ellos tienen espalda: es una empresa grande y no están en TDF por los paisajes. Vamos a seguir en la misma posición, no vamos a entrar a trabajar«, sentenció Rogelio Sager.