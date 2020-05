Peluquerías, Barberías y Salones de Belleza al borde del colapso

Referentes de las actividades vinculadas a las Peluquerías, Barberías y Salones de Belleza se contactaron con EDFM para hacernos conocer la angustiante situación que se encuentran atravezando como consecuencia de las medidas de prevención adoptadas tanto desde el gobierno Nacional como Provincial en el marco de la pandemia desatada por el COVID 19, que implicaron un cese de actividades absoluto desde hace más de 40 días.

Como el resto de las actividades comerciales, los profesionales de estos rubros adhieren a la importancia de la prevención y el cuidado, tanto de los clientes como el propio pero hacen hincapié en la imperiosa necesidad que desde las esferas gubernativas se contemple sin más demoras la situación económica del sector.

La pregunta ¿cómo hacemos para vivir si no podemos trabajar? marca el dramatismo del momento.

Queremos ser tenidos en cuenta

Quizás en estos momentos complicados pueda decirse que un corte de pelo, un tratamiento cosmético o una manicura no sean tan importantes, pero lo cierto es que detrás de estas actividades hay familias que dependen de ellas para su subsistencia, y esa sin dudas también es una necesidad social que debe ser contemplada, sostienen.

Como el resto de los ciudadanos hemos cumplido con las normas que se han dispuesto, pero entendemos que es tiempo de afrontar, como en tantas otra actividades que ya han sido liberadas, la salida paulatina y controlada de la prohibición de trabajar.

Con la colaboración de profesionales de la salud hemos desarrollado un protocolo con medidas de seguridad que buscan prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias en ámbitos de atención al público y comercios relacionados a nuestra actividad. Se lo hemos presentado por nota tanto a las autoridades gubernamentales como municipales, tanto de Ushuaia como de Río Grande, también hemos tomado contacto con Legisladores, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna.

Muchos hemos venido haciendo frente a la situación “comiéndonos” los pocos ahorros que teníamos, otros han recibido la ayuda de familiares y amigos, pero hemos llegado a un punto donde la situación se torna insostenible.

Las disitintas actividades que conforman el rubro abarcan a más de 200 profesionales que hace más de 40 días no pueden generar ingresos y, según afirman, esto los ha llevado a no poder cumplir con los distintos compromisos asumidos, situación que obviamente se agrava para quienes además deben hacer frente al pago de sueldos, alquileres y servicios.

Remarcaron que “si hay actividades que fueron liberadas con la adecuación en el sistema de atención, léase bancos; farmacias; comercios y distintas oficinas de recaudación, no se termina de entender la reticencia a permitirnos volver a trabajar”.

«Necesitamos volver a trabajar, ya que es la única manera de que podamos generar recursos para seguir viviendo y manteniendo a nuestras familias. Nuestras actividades son un comercio más, con sus particularidades como las tienen tantas otras, pero que con la aplicación del protocolo de seguridad presentado y puesto a consideración de las autoridades sanitarias para su evaluación, entendemos podemos comenzar a hacer frente a la angustiante realidad que estamos atravezando». Necesitamos que el Gobierno y los Intendentes nos escuchen, comprendan la situación y nos acompañen finalizaron.