No permitirán que personas de otras ciudades ingresen a Tolhuin

A pesar de que hay muchos fueguinos que tienen casa en Tolhuin y esperan ansiosamente poder visitar su propiedad para ver en qué estado se encuentra, el intendente Daniel Harrington dijo ayer que “no considera que ello se trate de una situación de emergencia” y que hasta tanto el Comité de Emergencia no establezca un protocolo para que personas de otras ciudades ingresen a Tolhuin, la prioridad seguirá siendo la salud pública.

“Ante la información referente a permisos confirmados por la Policía provincial, el Municipio comunica que desde el Comité de Emergencia no se estableció ningún protocolo para que personas de otras ciudades ingresen a Tolhuin”.

“El Intendente no considera que se trate de una cuestión de emergencia y en este momento se trabaja en otros protocolos para resolver la situación de los comerciantes locales. La iniciativa del Ejecutivo es priorizar la salud pública”.

La respuesta a esta medida no se hizo esperar: “Una pena. Muchos tenemos casa allá, con los impuestos pagos y no dejar que solo una persona vaya a la casa y la deje preparada para el invierno me parece muy mal. Uno no va a pasear. Va a cuidar lo suyo”.

No es la primera vez que Harrington adopta una medida similar para preservar a Tolhuin. El 20 de marzo, apenas iniciada la cuarentena, Daniel Harrington pidió al gobernador Gustavo Melella cortar la Ruta 3 para evitar el ingreso de gente “que viene a pasar su cuarentena o viene a abastecerse”

Ese mismo día dijo, además, que “en Tolhuin no estamos preparados para atender a mucha gente, sólo tenemos cuatro camas de internación» y finalmente resolvió cerrar cinco de los seis ingresos a la ciudad y dejó habilitado solo uno.

Afortunadamente, Tolhuin no registra ningún caso de coronavirus, sin embargo, a 45 días de aquel episodio, el Polideportivo Ezequiel Rivero, comenzó a ser acondicionado como hospital de campaña para recibir a los enfermos de coronavirus, en caso de que se produzca un pico de la enfermedad.