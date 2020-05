Nestor Nogar y el recuerdo de la última sesión de la Convención Constituyente

El Convencional Constituyente (MC) del MpF, Néstor Nogar, recordó los últimos acontecimientos vividos una vez que culminó la redacción de la Constitución provincial. “Todos hicimos todo lo que creímos que estaba bien y que la provincia necesitaba”, rememoró.

A las 21:30 del viernes 17 de mayo de 1991 se celebró la última sesión de la Asamblea Constituyente que culminó con la redacción de la Ley fundamental de la “nueva provincia”. Luego esa Constitución Provincial debía jurarse el 1 de junio del mismo año en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Ushuaia mediante un acto en el que estuvo presente el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, funcionarios provinciales, representantes de las fuerzas vivas y público en general, quienes colmaron las instalaciones. De esa manera, nacía oficialmente la Provincia de Tierra del Fuego.

El primer café, “El Molino”

Uno de los protagonistas de la historia es Néstor Nogar quien fue uno de los 19 convencionales constituyentes. El riograndense recordó anécdotas que no se encuentran en la historia. “Ese día se terminó todo el trabajo y todos quedamos conformes y contentos. Luego pasaron unos días y nos juntamos 14 de los 19, en Buenos Aires, más precisamente en la confitería “El Molino” que queda frente al Congreso. Juntos fuimos a ver al Presidente a la Casa Rosada. Nos acompañaron dos senadores del Partido Justicialista (Amodeo Julio y Jorge Yoma). El Presidente nos recibió a los 14 convencionales fueguinos. Nos ubicó en una gran mesa ovalada que se encontraba en su despacho. La cabecera fue ocupada por él, y por el vicepresidente primero de la Convención, Ruggero Preto quien ocupó el lugar de la presidente, Elena de Mingorance quien, en esa en esa ocasión, no pudo viajar.

En ese encuentro se le entregó en manos, el primer ejemplar de la Constitución Provincial al Presidente Carlos Saúl Menem”.

Néstor Nogar quien es ex Intendente municipal, relató que Menem recibió el ejemplar con una gran sonrisa “y nos felicitó por el trabajo que se nos había encomendado que se debía realizar en 5 meses y que se logró cumplir en tiempo y forma.

A grandes rasgos se le explicaron algunas de las características de la flamante Constitución provincial pero fundamentalmente, nosotros queríamos regresar a Tierra del Fuego sin la incertidumbre que reinaba en ese momento sobre la fecha de elecciones. En esa oportunidad se comentaba que de que el

partido gobernante, (PJ) pasaba por un momento en que no le convenía electoralmente llamar a elecciones para evitar la cascada de votos que había obtenido el Movimiento Popular Fueguino. Sin embargo y con mucha grandeza, el Presidente nos dijo que se iba a llamar a elecciones antes de que finalizara ese año. Finalmente se llamó a elecciones en octubre para que se vote en diciembre”.

El segundo café, “Tortoni”

Luego de la reunión con el Presidente en Casa Rosada, la comitiva se dirigió al café “Tortoni”, lugar donde se efectuó la última reunión antes de la jura de la Constitución que se efectuó el 1 de junio en Ushuaia.

“Luego de compartir otro café, esta vez en el “Tortoni”, nos saludamos, y quedamos de acuerdo de volver a Tierra del Fuego”.

Nogar, quien fue ministro de Trabajo y Justicia de la provincia, dejó en claro que ese momento fue trascendental para la vida de Tierra del Fuego, “aunque creo que ninguno tomaba real dimensión de lo que estábamos protagonizando”.

“En esos cafés compartidos, no recuerdo que se haya comentado nada trascendental, sólo nos juntamos en ese lugar que fue como la última reunión luego de haber culminado nuestra tarea.

Estoy muy seguro que los 19 trabajamos haciendo lo mejor y sabiendo que todo lo que habíamos hecho fue total honestidad intelectual, política y ninguno privilegió cosas personales o partidarias.

Yo siempre digo de que el estar la mayoría de los convencionales viviendo, desde hacía mucho tiempo, en Tierra del Fuego, nos dio la posibilidad y tranquilidad de llevar a la práctica ideas de gente que el habitante de Tierra del Fuego quería que comenzara a ocurrir”.

Entendió que “con más, o con menos, la provincia ha avanzado. Salió de su momento fundacional, de un momento difícil como lo es el traspaso de ser territorio a provincia”.

Un trabajo impecable

Don Néstor, como muchos lo reconocen, se mostró orgulloso del texto constitucional ya que, “sin haber sido tocada, retocada o remendada, se ha podido gobernar durante 30 años compartidos en distintos signos políticos”.

En defensa de esa Constitución provincial, el Convencional Constituyente explicó que “hace unos años, hubo un Gobernador que protagonizó un conflicto. Ese Gobernador recurrió a defensores llevados desde Buenos Aires hacia Tierra del Fuego quienes probaron la Constitución provincial de todos lados, la tironearon, pero no hubo caso de llegar a conformar sus defensas”.

Entendió que “el tema de la Constitución no es como muchos creen que es cuestión de insertar en el texto todo lo deseable ya que hay que ver si es posible y si ese deseo no colisiona con la Constitución Nacional y además, estar seguro de que se podía hacer un texto cumplible y creíble”.

Nogar quien también fue co-fundador de la localidad de Tolhuin explicó que luego de unos días cuando regresaron a Tierra del Fuego, en la jornada del 1 de junio en Ushuaia había una gran algarabía y “en los alrededores del gimnasio donde debíamos jurar, había mucha gente, era algo imponente. No había antecedentes de un acontecimiento parecido en la ciudad. Luego llegó el momento de la Jura pero eso ya es parte de la historia que todos conocen».

Madurez política

«Creo que el trabajo que hicimos los 19 convencionales fue ejemplar y de mucha madurez política, analizó Nogar al tiempo que agregó que en ese momento, «legislamos los 5 meses en la vieja Legislatura y contamos con el apoyo de Gustavo Blanco que fue un funcionario parlamentario y fue el gran apoyo que tuvo Elena de Mingorance en la presidencia junto con los dos secretarios que tuvimos en la convención, Ramos y Romano”.

De los 19 convencionales 11 eran del MpF “sin embargo el partido fue muy generoso y esto que digo fue lo que dijeron los representantes de los otros partidos. Esta generosidad dio lugar a que todos intervinieran de la manera que les pareció oportuno. Sólo el 28% de los 211 artículos fueron con el 11/8 o sea con mayoría del MpF o votos propios pero el resto intervinieron todos por eso digo que fue una constitución que fue alabada y reconocida por propios y extraños”.

Néstor Nogar aseguró que lo que el MpF plasmó en la Constitución fue lo que prometió en la campaña, “tuvimos esa suerte” y “volviendo al temor del partido gobernante de aquel entonces del efecto catarata de los votos, todo fue reconocido por la gente y ganamos la elección con un 48% del total de los votos en Ushuaia y el 60% en Río Grande. Entiendo que la gente reconoció nuestro trabajo y en la elección de diciembre se ganó en toda la provincia”.

Con una sonrisa dijo que “los jóvenes de aquel entonces creían que esos votos eran propios y que ya no habría más Justicialismo ni Radicalismo pero, los de mayor edad, les explicábamos que esos eran votos prestados ya que la gente, ante una lista de candidatos con nombre y apellidos interesantes insistieron en votarnos para hacer la Constitución pero eran votos prestados y sólo para ese momento”.

Recordó que en esos tiempos “sabíamos que debíamos respetarnos porque nos conocíamos todos y teníamos en claro que todos seguiríamos viviendo en Tierra del Fuego con la misma vecindad, con la misma gente y nos veríamos las caras todos los días y ninguno quería un papelón”.

Finalmente Néstor Nogar agradeció a quines resaltan la importancia de esta fecha “porque esa última sesión fue un acontecimiento importante para mí, pero estoy seguro de que también lo fue para todos los fueguinos. Creo que los 19 nos fuimos de esa sesión sabiendo que habíamos cumplido con nuestra tarea”

Fuente: DelFuegoNoticias