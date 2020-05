Nene de Ushuaia no recibe subsidio hace tres meses

Se trata de un menor de 9 años, quien padece de esta afección que mucha gente la tiene pero no lo sabe. «Ya no sabemos a dónde recurrir, desde marzo venimos reclamando», se lamentó Gisela Obando, la mamá. «Aunque el subsidio de 900 pesos no alcanza para comprar los alimentos celíacos para mi hijo durante todo el mes, es lo que le corresponde por ley», enfatizó. «El presupuesto mensual ronda los $8.000 sumando la compra de medicamentos».

Pero no sale, los meses pasan, y mi hijo no recibe lo que le corresponde», manifestó con angustia Gisela Ovando en comunicación con «El Angel de la Radio» (FM 93.1 Espectáculo). En este sentido, la mamá del chico -de 9 años- precisó que desde OSEF se contactaron con ella días atrás y le garantizaron que el reclamo está «en vías de ser solucionado», pero el asunto sigue estancado y no avanza. «Aunque el subsidio de 900 pesos no alcanza para comprar los alimentos celíacos para mi hijo durante todo el mes, es lo que le corresponde por ley», enfatizó Gisela.

«El presupuesto mensual ronda los $6.000 (seis mil pesos), llegando a los $7.000 u $8.000 sumando la compra de medicamentos», cifró Obando, quien se esperanzó con que la flamante nueva presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, escuche y de curso a su petición.