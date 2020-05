Levantan suspensión del ex rector del IPES de Ushuaia

A través de una resolución, la ministra de Educación Analía Cubino dejó «sin efecto» la suspensión que se impuso al ex rector del Instituto Provincial de Educación Superior «Florentino Ameghino» (IPES), Jorge Enciso y de la vicerrectora, Marcela Canales. Enciso ya no es más el Rector de la institución dado que el año pasado se realizaron elecciones y no se presentó para tal cargo. En la actualidad, trabaja en la Kayú Chenen y en la UNTDF.