Joven fueguina desaparecida hace más de un año en Buenos Aires.

“Por favor necesito saber de mi hija Antonela Pelletier de 29 años de edad que desapareció hace un año y medio y desde entonces no sé nada de ella. Soy de Tierra del Fuego y por problemas de adicción a las drogas que tiene Anto la interne en la clínica modelo Minezzota en Castelar pcia. de Bs As. Y nunca más me supieron decir que paso con ella, solo que se escapo. Ella nació en Rio Grande Tierra del Fuego el 19 de enero de 1991”.

La joven ya había sufrido una situación similar en el año 2018, cuando el 12 de marzo había salido de su lugar de alojamiento, un centro de rehabilitación para adictos, para acompañar a una amiga hasta el centro de salud de Haedo y, tras un pequeño desencuentro, no se supo nada mas de ella desde entonces.

Tras estar ausente por casi dos semanas, Antonela, fue finalmente hallada por policías fueguinos que desempeñan tareas en la delegación oficial en Buenos Aires. Fue retornada al centro de tratamiento donde estaba alojada.

En junio de 2015 Antonella Pelletier había sido detenida junto a Sergio Quiroz luego de un allanamiento en la ciudad de Río Grande que sirvió para esclarecer ocho robos producidos en los días previos. La joven, de actualmente 29 años y madre de dos hijos, había sido derivada por orden judicial al centro de rehabilitación en Hurlingham para tratar sus adicciones.