José Recchia: “El turismo interno no mueve el termómetro”

El secretario de Turismo del Municipio de Ushuaia, José Luis Recchia, fue consultado sobre la posibilidad de retomar la actividad turística en el mes de julio con la reapertura de los centros invernales, aunque con las limitaciones que impone la pandemia y la observación de los protocolos correspondientes.

“La clave para nosotros son las líneas aéreas en el aeropuerto, y para eso estamos bastante más lejos de julio. Hay que tener mucha precaución en el tema porque hemos avanzado varios pasos en la prevención y sería lamentable retroceder dos o tres pasos con algo apresurado”, señaló el martes por FM Masters.

Recchia admitió que “el turismo local no es sustentable. No mueve el termómetro en cuanto a la inversión y a los gastos que significa reabrir. Naturalmente si la gente de Río Grande comienza a trabajar, vamos a tener algo de gente los fines de semana, y la verdad es que con eso no alcanza”.

Por otro lado, dijo que “todos queremos que la actividad abra inmediatamente o lo más pronto posible pero teniendo la seguridad de que vamos a cuidar a aquel que nos visita y que nos vamos a cuidar a nosotros mismos”.

“Naturalmente que debemos ir saliendo de esta situación, pero hablar de Julio es muy apresurado”, expresó el funcionario.

Días atrás, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, anunció que ya se elaboraron los protocolos para el turismo para ser evaluados por el Comité de Emergencia, despertando la esperanza de que la actividad pueda reiniciarse en el mes de Julio.

“Con el avance en la elaboración de los protocolos hemos dado un gran paso en la posibilidad de recibir gente, pero la verdad, sin los aviones, lo local no mueve el termómetro para la inversión para poder abrir”, insistió Recchia.