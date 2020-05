“Hay despidos encubiertos con 30% de indemnización”

El secretario de la Asociación Obrera Textil, Rogelio Sager, lo expuso sobre Textil Río Grande. “En caso de despido tendrían que pagar la indemnización al 200%, pero presionan a la gente para que arregle”, señaló. Aceptaron el retiro 3 ó 4 personas de AOT, de los 85 trabajadores”. Se suman a los problemas en Badisur y Australtex, ahora tenemos un 40% de los compañeros trabajando. La preocupación es por los que están afuera, que son casi el 70%”, planteó.

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Rogelio Sager, expuso varios focos de conflicto en el sector, que están intentando canalizarse a través del Ministerio de Trabajo. Por FM Aire Libre, denunció “despidos encubiertos porque están ofreciéndole a la gente el 30% de una indemnización simple, en una sola cuota”, a cambio de un retiro voluntario “bajo presión”. “En caso de despido tendrían que pagar la indemnización al 200%, pero presionan a la gente para que arregle. No están pagando la quincena de abril ni la de mayo. Todavía hay deudas de las que no se hacen cargo y la gente no sabe qué va a pasar. Estamos hablando con la apoderada de acá, que no sabe qué va a pasar, hablamos con Recursos Humanos de Buenos Aires y nos dicen que únicamente van a pagar los ATP”, señaló.

“Además hay una deuda de aportes a las obras sociales y de aportes patronales de los últimos tres años, aunque desde el gremio seguimos dando las prestaciones. La fábrica está en convocatoria en base a todos estos problemas, y hubo allanamientos de la AFIP que son de público conocimiento. Hay compañeros que tienen la opción de otra obra social, pero en el caso de OSPIP, que es una obra social solidaria de AOT, los seguimos aguantando y dando cobertura. Las denuncias las hemos hecho a nivel nacional, porque la administración de OSPIP está en Buenos Aires y los aportes van a nivel nacional, porque somos una delegación”, explicó. “Tengo entendido que solamente aceptaron el retiro voluntario 3 ó 4 personas de AOT, de los 85 trabajadores”, dijo y dio a conocer que hoy hay “una audiencia de partes a las 14 horas en Los Yaganes, con el Ministerio de Trabajo, y veremos si se presenta la fábrica con alguna propuesta. Seguimos con el reclamo de que se abone el 100% de los salarios de abril y lo que va de mayo”. Con respecto a la empresa Badisur, “no se están abonando los salarios a algunos compañeros. Antes del viernes teníamos todos los transportes listos pero quieren alargar los plazos para dar soluciones. Se suman los problemas de Australtex, de Textil Río Grande. Se están aprovechando de la situación, ahora tenemos un 40% de los compañeros trabajando en la fábrica, que son entre 10 y 12 compañeros por turno y están trabajando 6 horas.

La preocupación es por los que están afuera, que son casi el 70%. No sabemos qué estamos cobrando, porque no están liquidados los recibos de sueldo. Hay compañeros que están en los grupos de riesgo y estamos pidiendo que ingresen otros compañeros para poder cobrar el 100%. El 75%, más allá de que estén en la casa, no alcanza, porque hay que pagar el supermercado, alquileres y todos los gastos. Tenemos compañeros afuera que son sostén único de familia y pagan alquileres”, planteó. Por otra parte se declararon en alerta los trabajadores de Fabrisur, que van a mantener una reunión con la empresa en las próximas horas.