Gobierno suspendió la autorización a Australtex

El Gobierno de la provincia, suspendió la actividad de la textil Australtex S.A de Río Grande. Se detectaron diversas irregularidades en el cumplimiento del protocolo particular que realizó la empresa y estaba aprobado por el COE. Durante de la recorrida, surgieron 9 observaciones por el no cumplimiento de la reglamentación vigente que afirman el No apto para el reinicio de actividades. La empresa fue notificada por el Ministerio de Producción.

El Gobierno de la provincia, suspendió este miércoles la actividad de la empresa Australtex S.A de Río Grande ya que no cumple con el protocolo particular sanitario y de seguridad que oportunamente había realizado y estaba aprobado por el Comité Operativo de Emergencia.

Las áreas de seguridad e higiene de los ministerios de Trabajo y Empleo y de Salud, junto con integrantes de la cartera de Producción y Ambiente realizaron la visita a la planta a fin de concretar la inspección pertinente. Durante de la recorrida, surgieron 9 observaciones por el no cumplimiento de la reglamentación vigente que afirman el No apto para el reinicio de actividades.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Empleo solicita la suspensión del permiso que había otorgado el Ministerio de Producción y Ambiente, y es esta cartera quien, mediante resolución 271/2020, suspende la autorización otorgada a la empresa Australtex S.A. a partir de la fecha de la notificación. Cabe recordar que a través de la resolución M.S. Nº 763/20 se dispuso el inicio de las actividades comprendidas dentro del Subrégimen Industrial definido por la Ley Nº 19.640 y todas aquellas actividades vinculadas, definiendo las pautas que deberían cumplirse.

En ese contexto la firma Australtex S.A. presentó Protocolo Particular, el que resultó aprobado por el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Tierra del Fuego (COE), y como fuera indicado precedentemente, mediante Resolución M.P. y A. N° 204/20 se autorizó a la mencionada firma a iniciar sus actividades a partir del día 7 de mayo de 2020. De acuerdo a las tareas efectuadas por el Ministerio de Trabajo y empleo, de contralor y fiscalización en las instalaciones de la planta productiva de la firma Australtex S.A. y constatando una serie de incumplimientos al protocolo particular aprobado por el COE. Se emitió el acto administrativo pertinente, suspendiendo la autorización oportunamente otorgada.