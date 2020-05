Crisis por pandemia: “Nos estamos endeudando mucho”

Pequeños y medianos empresarios del rubro gastronómico se están reuniendo en Río Grande, para buscar alternativas. Aseguran que necesitan asistencia del Estado en forma urgente, porque muchos no recibieron aporte alguno. Trabajan en un protocolo para poder abrir sus negocios, pero la reapertura no alcanzaría para enfrentar las deudas que fueron acumulando, indicó Rafael Chedrese, propietario del local Sonora.

“Ya tuvimos un par de reuniones, por todo esto de la pandemia y de los comercios gastronómicos cerrados. Nos tuvimos que juntar, ya era algo que veníamos planeando desde hace un tiempo y por fin pudimos formar un grupo para expresar cada uno la problemática que básicamente es la misma en todos los comercios, desde el más grande al más chiquito”, indicó Rafael Chedrese, propietario del local Sonora. Dijo que también se reunieron con la UTHGRA, con quienes “se hizo una pequeña reunión, dónde ellos expusieron los problemas habituales y se ofrecieron a colaborar en la conformación del protocolo”, indicó el comerciante, respecto de cómo se preparan para la posibilidad de volver al trabajo. Recordó que “desde el inicio de todo esto, allá por el 12 o 13 de marzo, solamente podemos expender comida a través de delivery, hace una dos semanas se autorizó el take away –que sería para pasar a retirar- pero tampoco nos suma mucho porque como la gente sale por el número de documento tampoco hay gran movimiento, entonces solamente es el delivery”, ratificó Chedrese.

Sobre el impacto que tuvo en las ventas, mencionó que “los restantes días de marzo, hasta el final de ese mes, nosotros facturamos el 5% de lo que veníamos trabajando diariamente hasta esa fecha del inicio de la cuarentena. En abril es como que la gente se habituó más y mejoró un poco, pero nunca superamos el 15% de las ventas que teníamos antes”, remarcó. Con este panorama dijo que deben hacer frente a las obligaciones habituales que tienen, incluso señaló que “la mayoría de los locales alquilamos y tenemos que pagar todos los gastos fijos. Eso incluye sueldos, algunos pudieron ingresar a los ATP, pero hoy lo que necesitamos es una ayuda económica. Necesitamos que el Estado, que el Gobierno provincial, nos dé una mano con un crédito blando, o para devolver en 60 cuotas, para poder avanzar porque lo poquito que juntamos es para pagar a los empleados, ya que sabemos que ellos atraviesan la misma situación pero nos estamos endeudando mucho con nuestros proveedores”, advirtió el propietario de Sonora.

Dijo que en algunos casos “agradecemos porque nos dieron la opción de patear los pagos, entonces estamos comprando ahora para pagar a fin de junio. Lo que se compró en marzo o abril, en mi caso particular al menos, a partir de junio lo tengo que empezar a pagar. A eso hay que sumar sueldos, luz, gas, teléfono, internet, entonces los números no cierran”, insistió. Remarcó que la necesidad pasa por “una ayuda económica del Estado, del Gobierno provincial, porque todas las ayudas que dijeron que se iban a dar a nivel nacional llegaron a muy poquitas personas, comerciantes o empresas, y a los comercios chicos no nos llegó nada cuando ya pasaron dos meses”. Rafael Chedrese dijo desconocer los detalles del proyecto que se está tratando en la Cámara Legislativa para inyectar fondos, reconoció que “uno ya no cree en nada, pero ojalá sea una herramienta para que todos los fueguinos tengamos la posibilidad de seguir avanzando, creciendo, o por lo menos mantenernos”. “Da mucha lástima ver la cantidad de locales que cerraron por esto de la pandemia y que no han podido abrir, eso es un alquiler que se pierde, empleados que se quedan sin trabajo y un comerciante que tiene que salir corriendo para otro lado y ver que va a hacer”, puntualizó.

En este tiempo dijo que tuvo “la suerte de conocer a todos los colegas míos del rubro gastronómico y todos atravesamos el mismo dilema, si tuviera algún empleado más se me haría imposible pagar los sueldos. Estoy llegando a cuentagotas, endeudándome y lo que hay que tener en claro es que los gastos del negocio se pagan con lo que sale del negocio”, aclaró. En el mismo sentido expresó: “no es que somos todos millonarios, que sacamos los dólares o los plazos fijos guardados. En nuestros casos, todo lo que se paga del local lo genera el propio local”, concluyó Chedrese.