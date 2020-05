Corte de servicios a OSEF: “No nos gusta perjudicar al afiliado, pero es la única salida que quedó”, afirmó Torroba

En declaraciones a Radio Provincia Torroba manifestó que “no tuvimos contacto con directivos de la obra social en todo el fin de semana y recién hoy hablamos con la presidenta y el vicepresidente de OSEF. Claramente en el diálogo es imposible no coincidir porque no hablamos de responsabilidades sino de hechos y la deuda existe desde noviembre, es un hecho. Hemos sido solidarios y tratamos de tener una buena relación, pero no tuvimos contacto fluido y ahora llegamos a esta instancia”.

Torroba detalló que “hay una parte de los profesionales que es la que se afecta el servicio y por otro lado está la clínica que sigue manteniendo sus prestaciones tales como los análisis, internación, ecografías etc. Eso está cubierto porque pertenece a la clínica. Los honorarios profesionales de los que atendemos en la clínica son los que están interrumpidos, por lo que se tienen que abonar”.

“El tiempo es indeterminado. Hablamos en muy buenos términos con el vicepresidente de la obra social, pero vamos a poder resolver el conflicto en la medida que abonen por lo menos 3 meses de atrasos, y después ver una modalidad de pago, pero hasta que no veamos un pago no volvemos a atender”, afirmó en forma terminante.

“No nos gusta hacer esto porque el perjudicado es el afiliado, pero es la única salida que nos quedó. Ahora estamos en contacto directo vía telefónica, mientras ellos tratan de cumplir con lo que pedimos. OSEF paga menos de 500 pesos la consulta a los médicos de la Clínica y la consulta médica la última vez que se incrementó fue en julio de 2019”.

Sobre lo que debería ser el lapso normal de cobro, el especialista dijo que “OSEF debería realizar el pago ante la presentación de facturación a los 40 días, y después de eso la facturación no puede ser auditada, cosa que tampoco está sucediendo”.

“El 50% de la facturación de cada profesional es de OSEF, por eso el recurso impago es muy importante. La deuda es grande, a lo que se suma el no cumplir con un contrato y la falta de diálogo previo, eso es lo problemático. Ahora hay que esperar los hechos más allá de la buena voluntad”.