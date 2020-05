Audiencia para reactivar la causa por el ARA San Juan

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia convocó a una audiencia virtual. Será para organizar el eventual desarrollo de otra posterior, en la que deberían tratarse las apelaciones al fallo que dispuso el procesamiento de seis ex altos mandos de la Armada por el hundimiento del submarino y rechazó investigar al ex presidente Macri. Las partes fueron convocadas a tribunales de Comodoro Py, sin quebrantar medidas de aislamiento.

Las partes que intervienen en la causa en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en 2017, acordaron hoy realizar una nueva audiencia virtual dentro de 30 días para definir cómo continuar con el trámite de ese expediente en el marco de la pandemia del coronavirus, informaron hoy fuentes judiciales.

El acuerdo se alcanzó en el marco de una audiencia virtual desarrollada este mediodía y encabezada por jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que tenía por objetivo reactivar un expediente sensible que está en instancia de apelaciones a los procesamientos dictados y quedó interrumpido a partir de la pandemia.

“Se llegó a un acuerdo para realizar una nueva audiencia por medios telemáticos en 30 días y ahí fijar fecha y forma de audiencia para las apelaciones de las partes. Siempre teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Todas las partes tienen la intención de que esa audiencia será virtual”, consignaron a Télam voceros judiciales. En la audiencia de apelaciones, que aún no tiene fecha ni modalidad definida, se tratarán los planteos contra el fallo emitido por la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que dispuso el procesamiento de seis ex altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan pero y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad.

La audiencia de hoy se hizo por videoconferencia y fue encabezada desde la ciudad de Comodoro Rivadavia por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, mientras que los representantes de las partes se reunieron en una sala de audiencias de los tribunales de Comodro Py, bajo protocolos de salubridad. Por la querella de los familiares de las víctimas del hundimiento estuvieron los abogados Luis Tagliapetra (padre de Alejandro, uno de los tripulantes) y Valeria Carreras; mientras que también asistieron los abogados de los imputados. Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino ARA San Juan insistirán –cuando se realice la audiencia de las apelaciones– en reclamar que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Macri, el ex ministro Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

En febrero pasado, la jueza Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso. Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.