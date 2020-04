Mónica Becerra, integrante del Grupo de Voluntarias de la Fundación Garrahan, informó que “desde Río Grande nuestro grupo, en conjunto con las Voluntarias de Tolhuin, nos unimos a las Mujeres de Corazones Solidarios Tolhuin quienes impulsaron la campaña para juntar frazadas y mantas para los vecinos de Tolhuin que no cuentan con gas y están viviendo intensos días fríos”.

Agregó que “este grupo de mujeres nos ponemos en acción y sobre todo en agradecimiento por todos los vecinos que vienen acompañando nuestro trabajo solidario para la Fundación Garrahan”.

Por la ’97, Radio Fueguina, Mónica Becerra resaltó la solidaridad del pueblo de Tolhuin. “Los vecinos siempre colaboran con la Fundación Garrahan; nos ayudan a juntar tapitas, papel, aluminio y bronce para el hospital de niños y eso no tiene precio. Hoy vemos que muchos de ellos no tienen gas y la están pasando verdaderamente mal y con las mujeres voluntarias de Tolhuin, que desde hace muchos años estamos trabajando en cuestiones solidarias, no podíamos dejar de conmovernos y colaborar con esta campaña de juntar frazadas y mantas para mitigar el intenso frío que en estos días está castigando a la provincia”.

Agregó: “nos sumamos desde Río Grande pidiendo a nuestros vecinos que tengan frazadas o mantas que nos puedan facilitar, donar, para que nosotros las podamos mandar a las mujeres voluntarias de Tolhuin para que ellas las puedan distribuir a estos vecinos. Sabemos que mucha gente se fue a vivir al Corazón de la Isla en estos últimos tiempos en busca de trabajo y hay mucha gente con necesidades”, remarcó.

Los interesados en donar estos elementos pueden comunicarse al celular +54 9 296 440-0400, contacto de Mónica Becerra.