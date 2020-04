Una conferencia virtual recordará otro aniversario del inicio de la causa por torturas en Malvinas

Uno de los 120 ex soldados que acusan a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por presuntas torturas cometidas durante la guerra de Malvinas, y el ex funcionario que promovió la denuncia del caso ante la justicia de Tierra del Fuego, disertarán este martes en una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional fueguina (Untdf) para recordar el 13º aniversario desde el inicio del proceso judicial en 2007.

El ex combatiente Silvio Katz y el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes Pablo Vassel, brindarán una charla “on line” que será transmitida a las 17 por el canal de Youtube de la casa de estudios, confirmaron fuentes oficiales de la organización.

El encuentro titulado “Las torturas a soldados durante la guerra de Malvinas” es organizado por la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario de la Untdf, como parte de una serie de actividades virtuales producto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Vassel fue clave en la recolección de los primeros testimonios y en el acompañamiento a los 25 denunciantes que dieron origen a la causa en el Juzgado Federal de Río Grande. Después aparecieron los demás casos que abarcan a casi todas las unidades militares que participaron del conflicto bélico de 1982”, explicó a EDFM Ernesto Alonso, miembro del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) querellante en la causa.

Alonso recordó que se trata de un “extenso proceso en busca de memoria, verdad y justicia, y que todavía enfrenta intereses que buscan imponer la impunidad y que estos hechos no se investiguen”, afirmó.

De todos modos, destacó que a comienzos de año fueron procesados los primeros cuatro militares imputados de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que “la causa está en marcha y no tiene vuelta atrás”, aseveró.

Por su parte el abogado del Cecim Jerónimo Guerrero Iraola, destacó que si bien los procesamientos “renovaron el ánimo” de los ex soldados, “todavía quedan cerca de 91 militares que no fueron llamados y muchas víctimas que siguen esperando pronunciamientos de la justicia”.

“Pareciera que siempre estamos partiendo y nunca llegando. Pero la pandemia nos encuentra trabajando desde nuestros hogares para continuar con el trámite de este proceso”, enfatizó el letrado.

En la causa que está a cargo de la jueza Federal fueguina, Mariel Borruto, los ex militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino apelaron el auto de procesamiento dictado el último 18 de febrero.

La resolución judicial fue la primera surgida de la megacausa 1.777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública” que recordará la charla virtual organizada por la Universidad de Tierra del Fuego.

Fuente EDFM