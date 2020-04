Rial alerta que la aplicación de Melella podría acceder a conversaciones

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quedó en el centro de las críticas, no sólo por el anunció de que pondrá en marcha una app para autorizar a la gente a salir a hacer las compras y controlarlos para que no tarden más de tres horas, sino porque dicha app «se quedaría con tus datos y hasta tus conversaciones», según explicó el periodista Jorge Rial en su cuenta de twitter.

Según explicó la ministra de Gobierno fueguina, Adriana Chaperón, los vecinos deberán descargarse una aplicación en sus teléfonos y cargar sus datos. «Con ello se encenderá un código QR en color verde que significa habilitado para salir y comenzará a correr el tiempo para realizar la compra», detalló. «La policía escaneará el código en cada control. Si el horario se cumple, el código se pondrá rojo y la persona quedará inhabilitada para circular», agregó.

«Las personas dispondrán de dos veces por semana para salir a realizar las compras y en cada caso tendrán tres horas para hacerlo. Tres horas es más que suficiente», consideró la funcionaria del gabinete de Melella. Además, dijo que la app también servirá para controlar a las personas que cumplen actividades esenciales y que estarán habilitadas para circular por determinada cantidad de hora durante el día. También las personas deberán tramitar su permiso para hacer trámites o ir a la farmacia o el médico.

El anuncio provocó fuertes críticas contra Melella y su ministra por el exceso en el control de las personas, una polémica similar a la que surgió en la Ciudad de Buenos Aires por el permiso para los adultos mayores. En Tierra del Fuego también hay limitaciones para transitar en auto -según número de patente- o utilizar el transporte público -según DNI-.

Además de los excesivos controles, las críticas se dieron por la obligación de bajar una aplicación y de incluir todos los datos personales, lo que le da al Gobierno fueguino una enorme base de datos que según los detractores podría ser utilizada libremente. La app tendrá acceso total a la información del teléfono y la geolocalizacion. En tiempos de big data, se trata de un recurso de enorme valor.

Ante las críticas, Melella tuvo que salir a aclarar que no van a obligar a las personas que no tienen teléfonos inteligentes a tener la app para poder salir. «No se les va a exigir a quienes no cuenten con esta tecnología, porque sabemos que hay personas que tienen celulares no aptos para la aplicación o directamente no usan», indicó. «No vamos a meter preso ni mandar a la Antártida si alguien se demora 3 o 4 horas para realizar las compras», aclaró.

Melella ya había sido cuestionado por no permitir la circulación por su provincia a quienes tenían la habilitación nacional para transitar, a pesar de que la Casa Rosada dejó claro que hacerlo era un delito.

En Tierra del Fuego hay 112 casos positivos de coronavirus, la mayoría en Ushuaia. En la última semana se sumaron 23 contagiados.