Polémico acuerdo: metalúrgicos cobrarían en negro el 30% faltante de marzo y el 70% en abril

El acuerdo comprendería que los trabajadores del sector cobren el 30% restante que no cobraron en concepto salarial por el mes de marzo, completando el 100% de bolsillo, pero no remunerativo, por lo que no hay aportes ni contribuciones de ese porcentaje que estarán ahorrando las industrias.

El impacto al bolsillo vendría para los haberes correspondientes al mes de abril, donde el acuerdo comprendería al 70% del neto salarial, pero ya todo como no remunerativo, sin aportes ni contribuciones.

El acuerdo en ese sentido no tiene la anuencia del gremio de supervisores, ASIMRA, que ya cerró conversaciones en torno a esta situación, y denunció el pago parcial de haberes ante el ministerio de Nación, donde se abrió un expediente administrativo por el que podría evaluarse una sanción pecuniaria para las empresas.