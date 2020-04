Melella: “No se si vamos a poder pagar salarios”

El gobernador Gustavo Melella en entrevista con FM Artika hizo esta mañana un análisis de la situación en la que se encuentra la provincia luego de su primer semestre al frente del gobierno provincial. En el mismo planteo un situación muy crítica en relación a las finanzas por el impacto del coronavirus.

En la entrevista, que dió esta mañana dijo: “le pasa al sector privado y nos pasa a nosotros. La crisis financiera le pasa a la nación y les pasa a todos, a cualquier estado del mundo. Esta es la realidad. Fuimos a paritaria, se discutió, llegamos a acuerdos, íbamos a hacer la mejora salarial, pero esta situación nos puso en jaque y no se si vamos a poder pagar salarios en algún momento. es doloroso. Si hubiera dado el aumento sería Gardel, me hubieran aplaudido y felicitado. Pero como dirigente, lo que uno quiere es quedar bien con su gente, pero hay que tomar medidas que no son simpáticas para nada. Yo entiendo el reclamo de los sectores, pero hay que entender, que el estado está muy mal”.

“Hay municipios que han declarado que no iban a pagar salarios. Nosotros venimos pagando este monto que es a cuenta, porque hay que ir juntando los fondos, porque hoy cayó la recaudación. Si no logramos entender que la situación es compleja y que cada vez iba a ir peor. El gobierno anterior nos decía que éramos profetas del apocalipsis, pero tenemos que decir la verdad. La recaudación va a caer. Si el sector privado no paga los impuestos, que es lo que tiene que pagar, porque es con lo que vivimos, cayó el precio del petróleo. La situación financiera de la provincia es muy grave. Tenemos que entender todos Hasta el día de hoy los sueldos están garantizados y repito, hasta el día de hoy. No se que puede pasar mañana” informó Melella.

Para dar un análisis aún más dramático, el gobernador concluyó diciendo que “hay gente que va perder su trabajo. hay que entender en el complejo contexto en el que estamos. Lo hablaba ayer con un dirigente gremial y le explicaba que tenían que entender esto. El próximo mes vamos a estar más complejo todavía”.