“Estoy varado casi 2 meses en Chile y en Río Grande quedó sola mi esposa y mi hijo”

Se trata de José David Godoy, un joven de 37 años oriundo de Río Grande, que viajó a Puerto Natales, donde viven familiares, para hacer una changa en aquella localidad “ya que acá estaba desempleado y con ese laburito me podía ganar unos pesos”, indicó en dialogo con La ContraTapa.

La situación de José es “desesperante” -según refirió-, ya que dejó atrás a su esposa y su pequeño hijo, quienes lo esperan con ansias y desde su partida no han vuelto a ver. El Joven salió rumbo a la ciudad de Puerto Natales el 6 de marzo, “para hacer unos trabajos de pintura, ya que en Río Grande estaba sin trabajo”, sin embargo “no me imagine nunca que un par de días más tarde iban a cerrar las fronteras” relató con pesar.

“Estoy varado en Chile ya casi dos meses. Fui a averiguar a la Gobernación de acá (Puerto Natales), pregunte en la PDI (Policía de Investigaciones) y en carabineros y en todos lados obtuve un NO como respuesta, sólo en Gobernación me pidieron mis datos en caso de haber alguna novedad” indicó el joven fueguino.

“La verdad que no se a quien más acudir. Imaginate la angustia y la impotencia que tengo. Los días acá son grises en todo sentido, desde el clima hasta lo anímico” se lamentó al tiempo que agregó “no conozco a ningún funcionario, ni político en Río Grande como para que me ayude. Estoy sin trabajo y lo peor es que mi familia está sola”, refirió angustiado.

José viajo en colectivo, “yo vine a trabajar, no me fui de vacaciones como otros”, y ante la negativa de las respuestas, ofreció ir por sus medios hasta la frontera, (ya que no hay viajes en transporte de larga distancia) “pero me dijeron que si hago eso es un desacato a la autoridad puedo terminar detenido por carabineros”.

Finalmente, le dijeron que debe esperar “hasta el 10 de mayo aproximadamente para ver cómo está la situación, pero no me garantizaron nada”.

José solicitó dejar su celular en esta nota, con el fin que algún funcionario pueda ponerse en contacto con él, y aunque sea escuchar su pedido y ver la situación de su familia. (2964- 693406).