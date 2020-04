Emilio Sáez: «Estoy entregado, ya no tengo más ganas de seguir luchando» 

El titular de Panadería «La Unión» de Tolhuin, Emilio Sáez, manifestó que la situación del comercio está «totalmente parada», y califió la coyuntura económica de «deseperante», producto de la falta de actividad devenida de la crisis por la pandemia.

«En un momento de desesperación yo dije, bueno, si yo le entrego al banco una de las casas que tengo acá en Tolhuin, la escritura, o de la panadería, a mí me soluciona el problema. Le das 30.000 pesos a cada uno de los empleados, los bancos son las únicas entidades que han ganado muchísimo dinero, en este gobierno, el anterior, y el anterior», planteó el empresario -ayer- en diálogo con el programa «En La Mira» (FM Master’s).

En este sentido, Sáez expuso que los únicos que viven bien «son los empleados de Estado y acá están todos están tranquilos», al expresar que la pandemia «puede durar dos años, pero todos van a recibir el sueldo».

«A ver, yo no quiero que me regalen nada, no pretendo un subsidio ni mucho menos. El Banco no se va a fundir por ayudar a 1, 2, o 3 pymes; la realidad es la realidad, y la gente necesita comer. Esto está totalmente parado; Tolhuin es dentro de la isla otra isla, estamos ayudando a la comuna dándole 120 kilos de pan por día, es lo único que hacemos, porque no hay nada ninguna actividad y la ruta esta totalmente cortada. Ayudame con esta loco», rogó Sáez.

«En este barco en el que estamos todos metidos, si a las PyMes no las salvamos, el barco se hunde con todos. A las PyMes hay que salvarlas HOY», aseveró Emilio Sáez.

«Yo trabaje todo el verano, somos muchos, esto es casi una cooperativa, porque la panadería la manejan directamente mis empleados,. Tengo dos camiones de harina , aceite, dulce de leche y azúcar como para tirar en el invierno, yo hice las cosas bien. Pero si no hay ventas, ¿qué querés que haga?», se lamentó el hombre.

«Si me ofrecen un crédito o un descubierto al 24% (ver nota «Emergencia Fueguina…»), yo al final de mes no te voy a poder pagar a vos banco. Ya estoy muy agotado, y no soy «el gran empresario que maneja millones»; llevo 35 años trabajando y tengo 20 empleados. Estoy entregado, ya no tengo más ganas de seguir luchando», siguió Sáez, muy apesadumbrado.

«Vemos como nos comprimen con los impuestos, el Estado se nutre de nosotros. Yo ya soy un hombre de 65 años, después de ayer tuve muchos llamados, pero de gente como yo les digo, incluso de las Cámaras de Comercio: Yo soy un panadero que está acá metido , los presidentes de las Cámaras de comercio, los Secretarios de mengano o fulano; ¡pero empiecen a patear ustedes, viejo!», lanzó.

«Esto me hace acordar a cuando yo arranque acá hace 35 años, cuando mi padre golpeaba el mostrador para romper el silencio. Yo invierto todo en mi gente loco, por eso salgo a gritar y decir ayúdennos: no quiero nada regalado, prefiero cerrar antes de eso. Te doy la escritura y dame algo, dame un respiro, tenemos 35 años en el banco. Si no se factura absolutamente nada…», remató con mucha pena el empresario de Tolhuin.