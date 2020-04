El Banco Tierra del Fuego abrirá las puertas para los jubilados, con todos los resguardos

El presidente del Directorio del Banco Tierra del Fuego, Carlos Fernández, dialogó con Radio Provincia sobre las nuevas medidas del Banco Tierra del Fuego, con más facilidades para acceder al crédito. Ante todo expresó que es “importante que la sociedad tome conciencia del esfuerzo que está haciendo el gobierno ante una situación absolutamente inédita e insólita por las situaciones que se van sucediendo. El Estado provincial se ha puesto a la cabeza para encarar los distintos problemas, pero la provincia tiene pocos instrumentos, tanto financieros como de políticas económicas para enfrentar situaciones de este tipo. La decisión del gobierno en su conjunto ha sido tratar de contribuir a resolver problemas, con las limitaciones que tiene”, subrayó.

“Es importante recordar que el BTF es un banco público y la mayor parte de su fondeo son depósitos públicos, por lo tanto cuando la macroeconomía empieza a complicarse, aparecen los problemas típicos, que son la caída de la recaudación, derivada de la recaudación nacional y provincial, y mayores demandas de la sociedad para atender las problemáticas que van surgiendo. Es importante aclarar esto porque no es lo mismo la problemática que enfrenta un banco público que un banco privado. Si bien a la larga todos están dentro de la misma economía, la banca privada tiene más margen de maniobra. Ya veníamos con problemas y en este momento estamos ante una caída de la actividad económica por la cuarentena y aparecen más demandas para ir cubriendo”, sostuvo.

“En este marco hemos ido diseñando una serie de líneas para atender a los sectores más comprometidos. El gobernador ha hecho los anuncios y ahora estamos con la letra fina tratando de resolver la implementación de las medidas, que no es fácil porque tenemos los bancos cerrados, y esa es otra problemática para instrumentarlas”, advirtió.

Dado que la Unión Industrial está pidiendo la apertura de los bancos, se le preguntó si se puede revisar esto: “Son reclamos lógicos, porque cada actividad defiende lo suyo, conoce su problemática y va haciendo planteos. A todos nos gustaría que la economía esté funcionando a full, que los bancos estén abiertos, que no haya todas estas cuestiones que están surgiendo producto de la cuarentena, pero la definición es a nivel presidencial. Por supuesto como gobierno provincial compartimos que la prioridad la tiene la salud. Mientras haya salud y podamos resolver la cuestión sanitaria, las cuestiones económicas no van a ser fáciles, pero se van a tener que ir solucionando. Esto va a ser posible en la medida que se pueda despejar la cuestión sanitaria, que es lo más grave”, dijo.

Jubilados contemplados

También se le consultó sobre el reclamo de la directora de la caja de previsión Patricia Blanco, dado que muchos jubilados están acostumbrados a cobrar por ventanilla y no se manejan por internet, ni siquiera por cajeros automáticos, por lo que pedía la habilitación de una caja especial. “El banco está consciente de todas las problemáticas y se van resolviendo en la medida que vamos teniendo posibilidades. Hay una serie de limitaciones de origen sanitario, producto de la cuarentena, y además el banco dispone de muy poca gente. Estamos trabajando al límite y de a poco vamos encarando todas las soluciones. Hay jubilados que directamente no tienen tarjeta y es un problema muy serio, porque no tienen forma de acceder a sus recursos”, observó.

“Se está trabajando para hacer un cronograma de pagos, se va abrir la sucursal, se va a poner un cajero y la gente va a poder ir. Esto, con todos los controles y con todas las molestias que ocasiona, porque si en todas las sucursales no pueden entrar más de tres o cinco personas, necesariamente va a haber una cola, pero lo importante es contemplar las situaciones que van apareciendo y las dificultades que se generan por la emergencia”, señaló.

“La mayor parte de los jubilados tienen su tarjeta, están acostumbrados a trabajar con ellas, y hasta ahora hemos encarado el problema de distintas formas. Con las personas con discapacidad se trata de ir buscando la mejor forma de resolver los problemas ante cada situación y se va a buscar la vuelta para atenderlos. Estamos trabajando para ver cómo vamos a hacer. Lo que puedo asegurar es que cuando aparecen estos problemas, el banco les va buscando la vuelta”, subrayó.

Préstamos para salarios

Fernández hizo referencia al anuncio del gobernador de “una línea para que las empresas se aseguren el pago de sus salarios. Esa línea la tenemos en marcha pero el problema es cómo hacemos para atender esto, y surge la discusión interna. Al empresario se le cayeron los recursos, no tienen los fondos y hay que pagar los sueldos, es fundamental no cortar la línea de pago y es esencial que cada agente de cuenta se comunique con cada empresario para coordinar la línea y poder hacerla ejecutiva. Va a ser a través de un mecanismo inédito, porque se lo va a llamar a cada empresario, se le va a dar la información básica que necesita. Hay que tener en cuenta que son clientes del banco y la información básica del banco ya la tienen. Van a tener que llenar determinados formularios, firmarlos, meterlos en un sobre cerrado y dejarlos en un buzón de la sucursal del banco, es decir que ni siquiera hay contacto con esa persona. Con esa información lanzamos la línea y vamos trabajando sobre la marcha”, detalló.

Sólo para clientes

Se le preguntó si pueden acceder a estos créditos para pagar sueldos los comerciantes y PyMEs que no tienen cuenta en el banco, y por ahora no será posible: “En principio vamos a trabajar solamente con los clientes del banco, justamente porque al cliente ya lo tenemos calificado, lo conocemos, sabemos sus condiciones y podemos poner un límite para financiar los sueldos que se pagan a través del banco. Esta es la forma de arrancar con este sistema”.

Respecto de la postergación del pago de tarjetas de crédito hasta que termine la cuarentena, dispuesta por el Banco Central, dijo que la medida “alcanza a todos los bancos, pero en el caso del BTF el 90% funciona con débito automático de las cuentas, y eso sigue funcionando normalmente”.

Más monto para estatales

En cuanto a los préstamos a empleados estatales, negó que estén suspendidos: “Lo que pasa ahora es que los préstamos que se pueden ejecutar son los que se hacen a través de cajeros. Incluso el banco ha aumentado el monto, porque estábamos en un tope máximo de 120 mil pesos y lo llevamos a 160 mil pesos. Los otros préstamos, por ejemplo de 500 mil pesos, son presenciales. Hay que ir al banco y hasta tanto no se abra no se pueden tramitar”, aclaró.

“Lo que hemos anunciado es lo que se puede hacer. Hay muchas más demandas, de gente que no es cliente del banco y es importante que la sociedad tome en cuenta las limitaciones de un banco público. Es un banco del gobierno provincial y funciona con los depósitos de su dueño. La primera obligación es atender las necesidades del Estado provincial y asegurar el normal funcionamiento del sector público provincial, de los entes autárquicos, la Legislatura, la Justicia, y atender el funcionamiento en términos financieros. Cuando llega el momento de pagar sueldos, el banco tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno para ver la forma de pagarlos sin ningún problema, y esta es la obligación primaria, como también toda la demanda de gastos. En estos momentos por los anuncios del gobierno hay gastos muy importantes, en asistencia social, alimentaria, y esa es la prioridad número uno. Luego se van atendiendo las situaciones del resto de los actores de la economía de la provincia”, indicó.

Tasas variables

Consultado sobre las tasas de las líneas de crédito, dijo que “son distintas; hay líneas específicas de la emergencia que están en el orden del 24%. Después están los préstamos personales y la línea específica del programa de reestructuración de deuda de los empleados públicos, que no existe en ningún otro banco provincial. Es importante en términos de necesidad de liquidez del banco, lo habíamos diseñado antes de toda esta problemática sanitaria, pero también lleva fondeo y tiene tasas subsidiadas. Ahí hay un acuerdo con el gobierno que absorbe una parte de los costos. La tasa va variando de acuerdo a las características de cada línea”, informó.

Reiteró que “por home banking y cajeros se pueden sacar créditos y en esos casos hay que ver si les da la calificación. El tope es 160 mil pesos para los empleados y fue actualizado en este contexto. Hasta ese monto se puede solicitar, obviamente si le dan los números al que solicita el crédito”.

Hasta cuándo

Un interrogante central es hasta cuándo el banco tendrá espalda para financiar estas operatorias si la emergencia se extiende en el tiempo. “Es una buena pregunta y tenemos varios factores importantes. Primero, los instrumentos de los gobiernos provinciales y municipales son muy limitados. Desde el punto de vista impositivo se ha tratado de aliviar la carga a los sectores más complicados, y además están las líneas de crédito, pero muchas más herramientas no hay. A nivel mundial el Banco Común Europeo decidió emitir 350 millones de euros para sostener las economías de Europa, y el instrumento pasa por los bancos centrales. Con la situación económica que tenía Argentina, el Banco Central ha decidido no cortar la cadena de pagos, dar líneas de financiamiento y manejar las regulaciones monetarias para liberar fondeo a los bancos, pero el gobierno provincial eso no lo puede hacer”, remarcó.

“Hay un elemento central que está jugando, que es la incertidumbre, porque no se sabe si esto termina el 13 de abril, si se prorroga ni cuándo se abren las cortinas de nuevo. Hay empresarios que hoy tienen la plata para pagar los impuestos pero no saben si pagar, porque no hay certidumbre de cuándo van a volver a producir. Si supiéramos que el 1° de mayo empezamos a producir todos, pueden decidir qué pagar, pero así no se sabe cuándo arrancan, entonces se quedan con la plata y esto impacta en la recaudación, que ha tenido una caída muy importante. La mitad de los recursos de Tierra del Fuego son de coparticipación, y eso se está cayendo de forma muy importante. En consecuencia, no sabemos cuánto margen tenemos para seguir funcionando así. Las medidas que tomó el gobernador fueron muy evaluadas y sabemos que las podemos cumplir, pero también sabemos que en adelante es imprescindible que el gobierno nacional nos ayude, como a todas las provincias”, alertó.

“La intención del presidente es esa, hay una vocación política muy clara del gobierno nacional de tomar el toro por las astas y hacer lo que hay que hacer, pero esto es un día a día y nos estamos acostumbrando a eso, porque todos los días aparecen cosas nuevas tanto en el terreno sanitario como en el económico. Hay que tener tranquilidad en la sociedad, en los individuos, en las empresas, porque por suerte tenemos un gobierno nacional que ya ni habla de la deuda, que pasó a un segundo plano, y está trabajando sobre todos los frentes que van surgiendo, con todas las limitaciones que tiene la Argentina donde hay un 40% de pobreza”, concluyó.