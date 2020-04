Chapperón apuntó contra los comerciantes que venden por internet sin estar exceptuados

Hace unos días comerciantes empezaron a vender sus productos a través de las redes sociales, para poder pagar sueldos, alquileres, servicios e incluso algunos para poder alimentarse ya que viven exclusivamente de los comercios.

Cuando todos de a poco se animaban a esta modalidad “virtual” el gobierno salió al cruce y aclararon que “estamos viendo por las redes sociales muchas publicaciones que están haciendo promoción de productos y entregas por delivery, pero esto está prohibido y vamos hacer cumplir la ley. Iniciaremos el proceso penal que corresponda a cualquier persona que viole la cuarentena”.

Sabemos que el trabajo de las autoridades no debe ser fácil, pero ¿como explicarle a un comerciante que vive de eso y no tiene la suerte de un empleado estatal de que no puede utilizar el último recurso que vieron factible para mantenerse? ¿Es realmente un gran riesgo está modalidad? ¿La ayuda que va a brindar el gobierno a los comerciantes va a ser suficiente para poder salir de esta crisis? ¿Como vamos a pagarle a nuestros empleados a fin de mes? Estás son algunas de las preguntas frecuentes que se realizan los comerciantes a los cuales les caerá el “peso de la ley”

A continuación les dejamos el comunicado oficial

ACLARAN QUE LA MODALIDAD DELIVERY SÓLO ESTÁ AUTORIZADA PARA ACTIVIDADES EXCEPTUADAS

Tras la cantidad de publicaciones realizadas vía internet, por las cuales se ofrecen todo tipo de productos mediante esta modalidad, la Ministra Adriana Chapperón aclaró qué sectores pueden realizar delivery de acuerdo a la Resolución emitida por el Ministerio de Salud de la provincia, el 19 de Marzo”

La Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Adriana Chapperón, hizo referencia a las prohibiciones que rigen dentro del rubro comercial en la provincia, donde indicó que “estamos viendo por las redes sociales muchas publicaciones que están haciendo promoción de productos y entregas por delivery, pero esto está prohibido y vamos hacer cumplir la ley. Iniciaremos el proceso penal que corresponda a cualquier persona que viole la cuarentena”.

En esta línea, la funcionaria agregó que “el lunes continúa una etapa exactamente igual a la que veníamos teniendo hasta ahora, con las mismas condiciones, por tanto los comercios que van a poder estar autorizados son los mismos que han estado autorizados hasta ahora mediante la Resolución Nº 299/20, del Ministerio de Salud de la provincia y que fue publicada el pasado 19 de marzo”.

Cabe recordar que la única excepción dentro del rubro comercial será para las siguientes actividades:

Venta de descartables, venta de artículos de limpieza o higiénicos, veterinarias, ortopedias, ópticas, lavanderías, insumos para la producción, venta de insumos hospitalarios y ferreterías los que solo podrán realizar expendio sin apertura del local y bajo la modalidad de delivery o retiro en puerta debiendo evitar el contacto entre personas.

Asimismo, quedarán exceptuados aquellos servicios vinculados a: la realización de logística marítima, aérea, terrestre, estaciones de servicio, farmacias, producción envasado y distribución de gas, recolección de residuos patológicos, servicio de fumigación y desinfección, recolección de residuos, servicios de transporte, servicios de provisión y mantenimiento de telecomunicaciones e internet, actividad industrial que produzca insumos vinculados al rubro de alimentos, farmacéuticos y descartables y servicios de desagote de pozos y cámaras séptica; los que podrán realizar expendio a puertas abiertas o bajo modalidad de trabajo presencial debiendo extremar los recaudos para evitar la concentración de gente.

“También por supuesto, quedan exceptuadas todas las actividades vinculadas al sostenimiento de los servicios esenciales de salud y las fuerzas de seguridad” recordó la Ministra, donde “todo el resto de los comercios no puede tener ningún tipo de actividad”.

Chapperón recordó que “hemos sido noticia a nivel nacional de lo que no tiene que pasar por lo que ocurrió este jueves en Río Grande. Esto no puede volver a pasar, es sumamente necesario que todos nos quedemos en casa”.