Carta abierta del personal discontinuo: “Lo más triste es que el gremio no nos responde”

Normalmente realizan changas los meses que están desocupados, pero a partir de la cuarentena no tienen forma de generar ingresos. La nota está dirigida al gobernador Gustavo Melella y una de las trabajadoras, de nombre Alicia, explicó por FM Aire Libre que se busca “visualizar esta situación”, ante la falta de respuesta de la UOM, sin dar su apellido por temor a represalias del gremio.

“No pasamos por encima de nadie, porque primero pedimos ayuda a los delegados, como siempre hacemos. Tratamos de hacernos escuchar pero parece que nadie quiere hacer nada. Nuestra situación es muy implicada, no sabemos qué hacer y buscamos apoyarnos entre los PPD de todas las fábricas. Somos entre 600 y 700 trabajadores, estamos con miedo, otros bajan los brazos y esperan, pero no podemos salir a trabajar, hay que pagar alquileres, hay que comer”, planteó.

En el acuerdo de UIOM con AFARTE no se incluyó ningún apartado que contemple la situación de los PPD: “No sabemos quién tiene que hacerse cargo, si las fábricas, el Gobierno de la provincia o la nación. Lo que estamos pidiendo es que el gremio nos dé una respuesta, que alguien nos incluya en algún plan de emergencia, porque quedamos aislados de todo. Cuando pedimos las bolsas, en la municipalidad también nos piden explicaciones porque figuramos como personal de planta. Los delegados nos hicieron realizar la preinscripción por el ingreso familiar de ANSES y estamos rebotando todos”, afirmó.

Entre el 22 y 24 de abril se va a hacer una nueva inscripción en ANSES para la ayuda familiar y volverán a hacer el intento, con pocas expectativas: “Nosotros vamos a hacer una nota a ANSES para ver si pueden rever nuestra situación, porque no podemos salir a trabajar. Los delegados nos dijeron que realicemos la preinscripción porque iban a presentar un listado de todos nosotros. Nos anotamos pensando que íbamos a entrar, según ellos presentaron el listado, pero quedamos afuera”, dijo.

“Alguien tendría que buscar que encuadremos en alguna ayuda, porque nos dejan afuera y somos ciudadanos como cualquiera. La nota está firmada por personal de cinco fábricas, no tenemos contacto todavía con la gente de Brightstar, Sony y FAPESA, donde también hay PPD, por eso al final de la nota aclaramos que estamos dispuestos a incluir a cualquiera que se quiera unir. No sabemos qué hacer, el gremio ya lo sabe, el gobernador, el intendente Martín Pérez, pero lo más triste es que el gremio no nos responde. No vemos que hablen de nosotros tampoco”, lamentó.

“La mayoría hace muchos años estamos trabajando, desde 2010, 2011, y ya el gremio nos tendría que tener en cuenta, como mínimo juntarse a hablar con quien sea necesario para que alguien nos dé una mano”, concluyó.

En la nota se explica que los PPD no encuadran “en ningún marco de ayuda que se esté brindando”, sin embargo al finalizar los contratos de cuatro meses al año, “ninguno de nosotros cobra un peso, pero quedamos activos en el sistema del Anses. Esto nos perjudica para acceder a las ayudas de nación por ejemplo ahora el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ya que figuramos como que registramos iniciación de Prestación Previsional Nacional”.

“Trabajamos como simple contratados por temporada desde hace 8, 9, y 10 años inclusive, y luego salimos a ganarnos el mango a la calle por nuestra cuenta callados la boca, esperanzados que en algún momento las empresas nos vuelven a convocar. Pero esta vez se dio una situación de emergencia sanitaria (Covid-19), que nos obliga a estar aislados en nuestras casas, sin poder salir a trabajar, NOS PREGUNTAMOS ¿ A nosotros quien nos ayuda?. Si no puede ser nación, el gobierno, ¿Dónde está el GREMIO en este caso?, ¿No fue la UOM quien creo la modalidad PPD? Sólo existimos para la UOM cuando estamos trabajando. Nadie nos tiene en cuenta, lamentablemente tuvo que pasar esto para darnos cuenta que somos invisibles para todos, y que estamos solos. Durante años pagamos la afiliación de un sindicato que hoy nos da la espalda”, cuestionan en la carta abierta.

Queremos decirles a todas esas personas que nos dicen “si no les gusta renuncien”, que no es tan fácil. Todos sabemos que la situación de la provincia y el país en general, no está como para conseguir trabajo de un día para otro, tenemos compañeros de avanzada edad que se les complica aún más. Esa gente habla sin haber pasado por todo lo que nosotros pasamos, y seguramente fueron contratados menos de un año y ahora son efectivos”.

“Aprovechamos para denunciar el negreo que las empresas hacen con nosotros, siempre con el consentimiento de la UOM. Hemos tenido que soportar que no se respete la antigüedad y los listados en las empresas para quedar efectivos, que si cobramos algo (premios, vacaciones, etc…) es proporcional, que no podemos cobrar ningún dinero como ayuda económica, subsidio o fondo de desempleo en los ocho meses que estamos cesantes, por seguir activos en Anses, que no podamos denunciar una enfermedad o lesión laboral sin ser vistos como ‘ausentitas’, que no cobramos asignaciones familiares una vez finalizado el contrato, por no percibir aportes, que nos aprietan para aceptar acuerdos con las empresas, salteando a la gente que debería quedar efectiva por amiguismo, acomodo, parentesco, etc.; y si no firmamos lo que ellos acuerdan, probablemente tengamos el telegrama de despido en la puerta de nuestras casa al otro día. Los compañeros de DIGITAL FUEGUINA sólo trabajaron tres meses durante el 2019 y cobraron un premio proporcional a los días trabajados, cuando lo convenido por Ley son cuatro meses por año”.

“Con todo esto queremos hacer visible el estado de vulnerabilidad de los PPD en la distintas plantas como BGH, DIGITAL FUEGUINA, ELECTRO FUEGUINA, IATEC, BRIGHTSTAR, MIDEA CARRIER, MIRGOR, FAPESA, RADIO VICTORIA FUEGUINA, y las diferencias que hace el gremio entre efectivos y PPD. Solicitamos que, si la Unión Obrera Metalúrgica se reunió con el ejecutivo para tratar temas referidos a los efectivos, que también hablen por nosotros ante quien corresponda para poder solucionar nuestra situación actual y futura”, concluye la carta de los trabajadores de Radio Victoria, Electro Fueguina, Midea Carrier, BGH y Digital Fueguina.