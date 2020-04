Bolsonaro acusa ahora a la OMS de fomentar la masturbación y homosexualidad en niños

Seguidamente, el presidente de Brasil publicó una serie de recomendaciones para menores que atribuyó a la OMS.

Los niños de cero a cuatro años deben experimentar «satisfacción y placer al tocar su propio cuerpo (masturbación); expresando sus necesidades y deseos, por ejemplo, en el contexto de ‘jugar al doctor ‘; los niños tienen sentimientos sexuales incluso en la primera infancia «, escribió el ultraconservador, sin citar la fuente utilizada en sus comentarios.

Los chicos de entre 4 y 6 años deben formar su «identidad de género» siguiendo como modelo las «relaciones entre personas del mismo sexo», agregó Bolsonaro según una cartilla que sería de la OMS, pero que no citó.

Bolsonaro acusó también a la OMS de propagar la «ideología de género» y fomentar las relaciones sexuales antes de los 12 años de edad. «Para los niños de 9 a 12, primera experiencia sexual», publicó.

El sitio brasileño UOL, que fue le primero en informar sobre la escandalosa publicación del mandatario, logró encontrar el manual al que se refería el ultraconservador.

No se trata de una guía para niños como dijo Bolsonaro sino de un manual para asesorar a padres sobre educación sexual. Fue publicado en 2010 por Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania junto a la oficina de la OMS en Europa.

El texto original describe fases del desarrollo sexual de los seres humanos y aborda consejos para que los padres sepan cómo hablar de esos temas con sus hijos.

Este es la segunda vez en una semana que Bolsonaro cuestionó a la OMS, la cual por su parte sugirió a través de algunos de sus directores que Brasil sea más rígido en la cuarentena por coronavirus.

El jueves pasado el presidente de Brasil afirmó que el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, carece de autoridad para recomendar qué medidas debe adoptar el país frente a la pandemia.

«Fui acusado de genocidio por defender tesis diferentes a las del presidente de la OMS (sobre coronavirus). El presidente de la OMS es médico? No, no es médico. Eso no corresponde», dijo en una transmisión en vivo por las redes sociales.

Tedros tiene un doctorado en salud comunitaria de la Universidad de Nottingham y una maestría científica en inmunología de las enfermedades infecciosas de la Universidad de Londres, según consta en el currículum de la OMS.