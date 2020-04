Ante el avistaje de animales silvestres en zonas urbanas, especialista insta a no interactuar con la fauna

Con la implementación del aislamiento social obligatorio ante la pandemia de COVID 19 y la consiguiente disminución de las actividades humanas en todo el mundo, se comenzaron a observar en las grandes ciudades muchas especies de fauna en áreas donde antes no se las veía con tanta frecuencia. Este lunes, al avistaje de zorros y aves en la ciudad de Ushuaia, se sumó un video en las redes sociales que advirtió la presencia de un visón americano en plena calle San Martín.

Al respecto, el especialista en conservación y manejo de fauna silvestre, Dr. Alejandro Valenzuela, profesor del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Investigador del CONICET, explicó el fenómeno que por estos días advierten vecinos de la capital fueguina: “No se trata de una «invasión», sino de especies que ya se encontraban en la ciudad y en sus periferias y que ahora salen con más frecuencia.

Como producto de la poca actividad humana cambiaron su comportamiento y se animan a transitar por zonas donde antes no lo hacían”, indicó Valenzuela, a lo que agregó, “además tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, al poner un freno en nuestras actividades y quedarnos en casa, nos tomamos el tiempo de registrar a la fauna y estamos más ávidos de hacer observaciones de la naturaleza, aunque sea desde la ventana. Básicamente es una combinación de menos actividad humana, cambio comportamental de las especies y más ojos atentos mirando”, sostuvo.

Con el avance del periodo de cuarentena, y autorización de las salidas de esparcimiento a partir de este lunes 27 de abril, los fueguinos podrán salir una hora por día entre las 11 y 15 horas para actividades recreativas, obedeciendo siempre las normas de distanciamiento social. Por lo tanto, ahora las personas en movimiento tendrán la oportunidad caminar un poco, lo cual también permitirá seguramente encontrarse con esa fauna.

“Quedó en evidencia que hay avistamientos que sorprendieron a los residentes de Ushuaia, por ejemplo, en la cantidad de videos y fotos de fauna que circularon por las redes sociales el mismo lunes. Y en particular el video de un visón americano caminando por el centro de la ciudad” dijo el especialista.

Valenzuela explicó que el visón americano no es una especie doméstica y no se debe confundir con el hurón que algunas personas tienen de mascota. “Esta es una especie introducida, igual que el castor, que fue traída a Tierra del Fuego en los años 40 para la industria peletera y luego liberada en el ambiente. Es muy adaptable a la presencia humana y es muy común encontrarlo en toda la isla, hasta se lo puede ver fácilmente en Playa Larga, en la zona del Pipo e incluso en el propio puerto de la ciudad”.

“Es un depredador que vive asociado a la costa del mar y cuerpos de agua dulce y se alimenta tanto de peces y ratones, como de aves marinas cuyas poblaciones puede afectar seriamente, principalmente por consumir huevos y pichones, pero también adultos. Además, por competencia y transmisión de enfermedades el visón puede afectar a los carnívoros nativos, como el huillín y el zorro colorado. Si bien son animales muy bonitos y curiosos, los visones son bastante feroces y muerden fácilmente si uno trata de agarrarlos”, precisó.

Animales en tiempo de coronavirus

En relación al COVID-19, Valenzuela comentó que se ha descubierto que los gatos pueden ser portadores del virus e incluso enfermarse. Del mismo modo, se encontró que los hurones (que son de la misma familia que el visón) podrían contagiarse del virus y ser vectores. Además, se encontró presencia del virus en las heces de estos animales. “Tenemos que ser cuidadosos y responsables. Ya todos saben que este coronavirus probablemente surgió de animales silvestres en Asia que fueron sobreexplotados y comercializados”, señaló.

Pero además, advirtió “también otras especies podrían enfermarse o ser vectores, por ejemplo está comprobado que nuestros gatos domésticos pueden actuar de transmisores de COVID-19. Así que más allá de la tenencia responsable de mascotas que todos debemos practicar para que los gatos no impacten en la fauna nativa o molesten a los vecinos, ahora también no deberíamos dejarlos salir de nuestras casas porque en la práctica sería casi como violar la cuarentena.

Ya sea porque alguno de nosotros se enfermó y contagiamos a nuestra mascota, y luego ella puede dispersar el virus afuera, o porque en sus salidas el gato se contagia y nos trae el virus a nuestra casa” manifestó el docente- investigador de la UNTDF.

Según Valenzuela, “todavía tenemos que investigar más la ecología de esta enfermedad, pero existe una posibilidad que los humanos podamos contagiar el virus a nuestros felinos, que luego al permitirles salir de nuestras casas éstos se lo transmitan a especies silvestres, como los visones (que como surge de los videos conviven con nosotros aunque no los veamos tan seguido), y finalmente esta especie exótica podría transmitirlo a las nativas, incluso a algunas en peligro de extinción como el huillín o el zorro colorado fueguino”.

Finalmente recomendó “no hay que tenerle miedo a las especies silvestres, naturalmente no tienen el virus, pero nosotros tenemos que ser responsables con nuestras acciones para que así se mantenga. Es recomendable no dejar a nuestros gatos salir de las casas siempre porque afectan la biodiversidad cazando las especies nativas, pero además para evitar que puedan contagiarse o contagiar enfermedades. Sostengamos la cuarentena en serio y en ese sentido sería sumamente irresponsable seguir diciendo «mi gato no»”, sostuvo el docente de la UNTDF.

“Se mira y no se toca”

Además, el doctor apuntó “sugiero no interactuar con la fauna silvestre, ahora y nunca. Debemos evitar cualquier tipo de contacto, como alimentarla, darle agua, manipularla porque no solo le estamos haciendo un mal a ese individuo, sino que nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, y también evitar que nuestras mascotas entren en contacto con especies silvestres”. En concordancia con el científico local, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) recomendó a la comunidad en general no comprar, cazar, mantener en cautiverio ni interactuar animales silvestres, ya sea como mascotas, para consumo o simplemente un contacto casual.

Cabe destacar que este periodo de “crisis” que está viviendo el mundo nos permite dimensionar cuál era nuestra relación con el ambiente y la fauna y darnos cuenta que tenemos un solo planeta y también una salud, es decir que en realidad la salud ambiental y la salud humana son una sola. En ese sentido el especialista sostuvo que “es un buen momento para que reflexionemos cómo queremos volver a nuestras actividades una vez que termine el aislamiento, y qué podemos aprender para reconstruir mejor nuestra relación con el ambiente y todas las especies que conviven con nosotros”, concluyó el Dr. Alejandro Valenzuela.