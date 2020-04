AFARTE: «La industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra en una situación límite»

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) emitió un comunicado sobre la situación que vive el sector industrial en la provincia en relación al contexto de la pandemia de Coronavirus que atraviesa el mundo, el cual «está generando una gran crisis económica global y encontró a la industria electrónica argentina en una situación de fragilidad que agrava fuertemente el escenario actual y futuro para las empresas y para toda la cadena de valor», sentenció.

La agrupación de empresas industriales sostuvo que «algunos analistas estiman que el 80% del gasto total de la economía argentina no se está haciendo durante el período de aislamiento» y que «adicionalmente, en el sector de electrónica de consumo, que fabricamos en nuestra Provincia de Tierra del Fuego, hace veinte meses que los indicadores de ventas y producción están en caída».

Afarte aseguró que «las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década».

En Tierra del Fuego, el período de asilamiento obligatorio comenzó una semana antes que en el resto del país. Desde hace ya 19 días las empresas de la industria electrónica no producen y no facturan y aún no existe una fecha cierta para reiniciar la actividad, más allá del límite al asilamiento actualmente establecido por el Gobierno Nacional.