Actualización de datos para las personas cuya solicitud del IFE fue rechazada

A partir del miércoles 22 de abril, de 8 a 16 horas la ANSES habilitó en su sitio web oficial la primera etapa de atención virtual para la actualización de datos personales, destinada únicamente a aquellas personas cuya solicitud del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue rechazada por no tener actualizados sus datos personales ante el organismo previsional.

Cabe destacar que la ANSES revisará automáticamente los casos de solicitantes que hayan perdido su empleo durante los meses de febrero y marzo y a quienes no les fue aprobado el IFE porque, en el momento de la solicitud, la declaración jurada del cese del contrato de trabajo no había ingresado en la base de datos del organismo. De la misma manera se procederá ante los casos de denegatorias por percibir un programa alimentario provincial. Por lo tanto, quienes se encuentren en esta situación no deben ingresar.

Sistema de Atención Virtual de la ANSES

​La atención virtual se llevará a cabo de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas en anses.gob.ar y admitirá un máximo de 25.000 trámites diarios.

Este sistema permite presentar la documentación para acreditar cambio de domicilio, estado civil o fecha de nacimiento. Es importante mantener actualizados los datos de contacto ya que la ANSES responderá la consulta por correo electrónico.

Para acceder hay que ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con esta Clave, es posible generarla en el momento.

Es importante que solo se ingrese a www.anses.gob.ar a realizar el trámite de acuerdo al día asignado con la terminación del DNI:

·miércoles 22 y jueves 23 de abril los DNI terminados en 0.

·viernes 24 y lunes 27 de abril los DNI terminados en 1.

·martes 28 y miércoles 29 de abril los DNI terminados en 2.

·jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo los DNI terminados en 3.

·martes 5 y miércoles 6 de mayo los DNI terminados en 4.

·jueves 7 y viernes 8 de mayo los DNI terminados en 5.

·lunes 11 y martes 12 de mayo los DNI terminados en 6.

·miércoles 13 y jueves 14 de mayo los DNI terminados en 7.

·viernes 15 y lunes 18 de mayo los DNI terminados en 8.

·martes 19 y miércoles 20 de mayo los DNI terminados en 9.